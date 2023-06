Laura Escanes detalla en qué punto está su historia de amor con Álvaro de Luna

En plena polémica generada por la inesperada ruptura entre Risto Mejide y Natalia Almarcha, muchas fueron las personas que llegaron a creer que Laura Escanes y Álvaro de Luna estaban pasando por una situación similar. Pese a ser muy activa en redes sociales, recientemente la influencer había dejado de compartir imágenes con su actual compañero de vida. Una actitud que había hecho saltar las alarmas sobre un posible distanciamiento entre ellos que la propia creadora de contenido ha querido zanjar.

Storie de Laura Escanes hablando de su relación con Álvaro de Luna. / Instagram

Hace tan solo unas horas, la catalana protagonizaba una ronda de preguntas y respuestas a través de stories de Instagram con sus casi dos millones de seguidores. Un momento en el que uno de sus fans le animaba a desvelar «qué pasa con Álvaro», a lo que Laura respondía con una imagen junto a él: «¿Contentos? Del día que supuestamente no nos habíamos visto en Madrid», comentaba, para después entrar en más detalles sobre los motivos que les habían llevado a permanecer más alejados del universo 2.0: «Pasa que los dos estamos en un momento profesional buenísimo y eso a veces implica coincidir menos. Pasa que cuando nos hemos visto no nos hemos hecho fotos o no las hemos compartido en redes. Pasa que cada uno decide qué publicar y qué no… Aunque parezca mentira… Y a veces los titulares que hemos leído hacen que tengamos menos ganas de publicar algo. Entiendo que en el momento que se hace pública una relación haya interés en saber cosas, pero de verdad… A veces disfrutar las cosas sin más y sin publicarlas es muy necesario 🩷 a veces me cuesta más publicar por estas cosas, no quiero sentir esta presión», escribía, dejando entrever que prefiere que su historia de amor con el cantante fluya sin que las personas de alrededor opinen sobre ello.

De esta manera, tanto el intérprete de Juramento eterno de sal como la empresaria han despejado todas las incógnitas sobre su vínculo amoroso con el artista, demostrando así que su romance nada tiene que ver con el del que fuera presentador de Todo es mentira y su ahora ex novia. Y es que, era hace escasos días cuando Risto y Natalia dejaban de seguirse en sus redes sociales, llevando a cabo esta última movimientos un tanto inusuales como el de aceptar las solicitudes de seguimiento que tenía en Instagram. Pero su actividad dentro del universo 2.0 no quedaba ahí, y Almarcha también compartía algunos de los mensajes que le habían llegado y que apuntaban a infidelidades por parte de su ex pareja. Una serie de situaciones que la propia protagonista demostraba que habían sido el detonante de su distanciamiento, sin querer desvelar más minucias sobre lo sucedido para así preservar su intimidad de la misma manera que lo ha hecho Mejide, a quien no parece estar sonriéndole la vida en lo que al ámbito amoroso se refiere.