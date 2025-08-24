Cristina Castaño publica la primera foto de su hijo y desvela el original nombre que ha elegido

Cristina Castaño está de enhorabuena. La conocida actriz ha dado la bienvenida a su primer hijo. Un recién nacido al que le ha puesto de nombre León. Así lo ha trasladado ella misma a sus 1,2 millones de seguidores a través de la red social Instagram. «Mi bebé y yo ya estamos juntos», ha comenzado escribiendo en la publicación. «Eres preciosoooo… (fueron las primeras palabras que le dije cuando le vi)», ha desvelado deshaciéndose en elogios hacia su pequeño. Unas declaraciones que están acompañadas de la primera imagen del infante tras llegar al mundo en la clínica privada Quirón de Pozuelo, en Madrid.

Se trata de una tierna fotografía en la que se puede ver cómo el bebé agarra el dedo índice de la mano derecha de la intérprete. Un plano cerrado que solo deja al descubierto el pelo oscuro y una de las orejas de la criatura, que viste un pijama de color azul y que reposa sobre unas sábanas blancas. Un detalle que ha tenido en cuenta la humorista, ya que ha pintado sus uñas al tono para inmortalizar uno de los primeros recuerdos junto a León y que guardará con especial sentimiento.

El mensaje de agradecimiento de Cristina Castaño

Tal y como hemos referenciado anteriormente, Cristina ha dado a luz en el Hospital Universitario Quirón de Pozuelo de Alarcón, en la Comunidad de Madrid. Y ha sido mediante la misma vía por la que ha anunciado la llegada del retoño, a través de la cual ha querido poner en valor la labor de los facultativos que la han atendido durante estos días de alumbramiento y los 9 meses de gestación. «Quiero agradecer a todo el equipo de maternidad el trato recibido», ha reflejado en su texto. «No he podido estar mejor. Gracias de corazón a mi matrona Marcela y al resto del personal del hospital», ha apuntado para posteriormente hacer dos menciones especiales.

En primer lugar, se ha dirigido a su hermana Marga, que ha sido quien «la ha acompañado en el parto y la ha cuidado como siempre lo ha hecho». «Es mi hermana soñada y no he podido elegir mejor compañía para estar conmigo», ha confesado.

Cristina Castaño embarazada. (Foto: redes sociales)

Su ginecóloga, la doctora Alexandra Henríquez, de la misma manera, ha sido una figura fundamental en todo este proceso que ha enfrentado Cristina. Por ello, la artista también ha redactado unas emotivas frases para ella. «Con ella estaba segura de que todo iba a ir bien», ha reconocido. «Ponerme en tus manos ha sido la mejor decisión para el momento más importante de mi vida: Dar a luz a mi hijo», ha deslizado orgullosa y satisfecha. Unas palabras que ha finalizado con algunos tags en los que enumera sus sentimientos más recientes: puro amor, agradecida y felicidad.

Una publicación que no ha tardado en inundarse de comentarios de felicitaciones hacia la madre en ciernes, tanto por parte de rostros conocidos como de personas anónimas que son fans de Cristina. «Felicidades a la mamá y bienvenido, León», ha escrito su compañera de profesión Blanca Romero. Carlo Costanzia, por su lado, se ha quedado mudo y ha reaccionado con numerosas caras con gesto enamorado. Cabe recordar que ambos rodaron juntos la exitosa serie Toy Boy y de ahí que mantengan una relación estrecha. «Deseando conocerlo», «a disfrutar», «se hizo realidad» o «te lo mereces» han sido otros de los mensajes que le han enviado a Castaño.