Cristina Castaño está embarazada. Así lo ha confirmado ella misma en el programa presentado por David Broncano en RTVE, donde ha mostrado sus curvas de premamá y ha confesado que se encuentra en el tercer trimestre de gestación. «Hoy de parto no me pongo, a no ser que sea sietemesino», confirmaba mientras sacaba a relucir su sentido del humor. La actriz es uno de los rostros más conocidos del séptimo arte de nuestro país y, a pesar de que durante las últimas semanas no ha dejado de acudir a diferentes alfombras rojas y compromisos profesionales, lo cierto es que ha logrado ocultar su inminente debut en la maternidad. Tanto es así, que el pasado mes de marzo acudió a un evento organizado por los Laboratorios Vichy y nadie sospechó nada.

Aunque son escasos los datos que se conocen acerca de este embarazo, la intérprete que da vida al personaje de Judith en La que se avecina ha revelado que, por ahora, no ha querido conocer el sexo del bebé que espera. De hecho, ha comentado que aún no sabe cuándo querrá saberlo, barajando la posibilidad de que pueda ser en el momento del parto, el cual se espera que sea el próximo mes de agosto. «Será Leo porque nace en agosto y los Leo son muy estrellas», señalaba en el espacio televisivo mencionado.

🤰🏼Pensábamos que hoy teníamos solo una invitada en la entrevista final. #LaRevuelta @cristinacastano pic.twitter.com/cYG8HFxC9w — La Revuelta (@LaRevuelta_TVE) May 20, 2025

En cuanto a la identidad del padre, Cristina no ha querido ahondar en su situación sentimental, manteniendo en un discreto segundo plano si se convertirá en madre soltera o no. En 2022 comenzó una relación con el abogado Álex Ripoll (íntimo amigo de Íñigo Onieva), pero, a día de hoy, se desconoce si su historia de amor continúa, así como tampoco se tiene constancia de que el mencionado sea el padre del primer hijo de la actriz. No obstante, sea como fuere, cabe destacar que en 2019, Castaño manifestó en una entrevista concedida a Diez Minutos que «tenía claro que quería tener un hijo», pero que «le gustaría hacerlo con pareja y no como madre soltera». Unas intenciones que, por ahora, se desconoce si ha logrado cumplir a pesar de su extenso currículum amoroso, en el que aparecen varios rostros conocidos del país como Pedro Pablo Isla o Daniel Muriel, entre otros.

Cristina Castaño en un evento en Madrid. (Foto: Gtres)

Por otro lado, el anuncio de su embarazo también ha dejado sorprendidos a propios y extraños por su edad. Cristina tiene 46 años y, en el ámbito médico, es considerada como una madre geriátrica (término que se utiliza para señalar a la mujer que da a luz más allá de los 35 años). A pesar de que cada vez es más habitual tener hijos pasados los 40 años por el ritmo de vida que se lleva a día de hoy, los especialistas continúan recomendando los embarazos no tardíos para evitar riesgos.