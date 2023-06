Mayka Rivera revela toda la verdad sobre su relación con Risto Mejide: «No me escondo»

Si algo ha marcado la vida de Risto Mejide durante los últimos meses han sido los varapalos amorosos. Si bien era durante el pasado mes de septiembre cuando se daba a conocer la ruptura del presentador con Laura Escanes, ha sido ahora cuando tanto él como Natalia Almarcha han revelado que su romance también ha llegado a su fin. Un inesperado giro de 180 grados que ha complicado la situación sentimental del maestro de ceremonias de las Campanadas de Telecinco, que por si fuera poco, ha sido vinculado con una conocida concursante de La Isla de las Tentaciones.

Esta no es otra que Mayka Rivera. La que fuera novia de Alejandro Bernardos se situaba en el ojo del huracán de la manera más sorprendente al ser señalada como el detonante del distanciamiento entre el catalán y la sevillana. Una versión que coincidía a la perfección con una serie de stories que la propia Natalia compartía en su cuenta de Instagram y con los que dejaba entrever que el principal motivo de su ruptura era el de las supuestas infidelidades por parte del escritor, de las cuales quisieron informar varios seguidores a su entonces novia con el objetivo de mantenerla alerta de las actitudes de Risto.

Sin embargo, y dada la versión de Abel Planelles vía TikTok, Mayka se convertía en otra de las protagonistas indiscutibles de este culebrón en toda regla, razón por la que ella misma ha tomado la palabra a través de Mtmad para expresar su versión de los hechos: «Me toca hablar sobre un tema en el que me he visto involucrada. Me han relacionado con una persona, todo el mundo sabe quién es. Voy a contar la verdad sobre este tema porque me lo habéis preguntado muchísimo. Quiero deciros la versión que hay, la única», comenzaba apuntando, para después entrar en más detalles sobre cómo sucedía todo hace escasos días: «De repente, estoy en mi casa tan tranquilamente y me empiezan a mandar vídeos de TikTok. Decían que yo era el motivo de la ruptura entre Risto y Natalia. Sin pruebas, simplemente ‘bombazo’. Me quedé a cuadros. Yo jamás en mi vida he hablado con Risto Mejide, nunca. Lo único que tenemos en común es que nos seguimos y ya está. Por favor, de verdad, estoy cansada de que la gente me esté relacionando con todo el mundo sin pruebas. No sabéis el daño que hacéis a la gente… No le quiero dar más bola a esta tontería», pronunciaba la creadora de contenido, visiblemente molesta por esta información e intentando dejar clara su postura: «Ni me molesté en decir nada en Instagram porque dije: ‘Es que vaya tontería’. Es que no hemos hablado en la vida. Si fuera verdad, diría algo, pero es que yo no he hablado con este señor nunca (…) Cuando yo tenga algo con alguien, seré la primera que lo diga. Yo no me escondo», zanjaba, para después dejar entrever que su corazón, por el momento, no está abierto a raíz de su reciente ruptura con su ex.