Carlo Danza, el novio italiano de Bea Archidona con el que presume de cuerpazo en la playa

Bea Archidona se encuentra en uno de los mejores momentos de su profesión, ya que cuenta con una estable presencia en televisión al frente de ¡De Viernes!, en Telecinco. Así, en medio del gran éxito que ha conseguido, la presentadora se ha tomado unos días para descansar junto a su pareja, el publicista italiano Carlo Danza. La pareja puede presumir de una estable relación desde hace ya 16 años y dos hijos en común, los pequeños Leo, –que llegaba al mundo en 2018–, y Gabriel, –que nacía en 2021–. De esta forma, no han dudado a la hora de aprovechar sus vacaciones para pasar tiempo en familia, además de lucir cuerpazo en la playa.

«En la sopa de letras de estas fotos saldría mar, amar, familia, beso, fruta… Vida», compartía en sus redes sociales, donde nos ha hecho partícipes de unos días llenos de relax, diversión y en los que han estado rodeados de amigos.

A sus 41 años, Archidona ha presumido de su espectacular figura con un bikini en tonos naranjas y que optaba por combinar con un pareo a juego, sombrero y gafas de sol. Además, en Ibiza la presentadora y su chico se reunían con otros rostros conocidos como la presentadora Lorena Castell, la actriz Ana Fernández, el humorista Jorge Cremades e incluso Juan Ibáñez, conocido por dar vida a Trancas en El Hormiguero. Sin embargo, ella ha intentado siempre mantener su vida privada alejada del foco mediático.

Bea Archidona durante sus vacaciones en Ibizia. (Foto: Gtres)

«Nunca me han pillado ni me pillarán con una persona famosa. Soy feliz con mi vida anónima», declaraba decidida. Y es que el mayor logro de Bea ha sido siempre su familia, con los que ha aprovechado para pasar tiempo de calidad durante estas semanas de descanso. «Ellos ya han normalizado que su madre aparezca en televisión», se sinceraba hace un tiempo sobre sus hijos. «Aunque no entienden del todo lo que hago, les hace gracia verme en pantalla».

Carlo Danza, el hombre de la vida de Bea Archidona

En cuanto a Carlo Danza, él también cuenta con bastante éxito en el terreno profesional, ya que dirige una empresa de representación de influencers donde destacan nombres tan relevantes Cristina Pedroche, Dani Mateo o Marta Torné, entre muchos otros. Además, él se ha convertido en el principal confidente de la presentadora. Y es que la propia Archidona explicaba que cuando le ofrecieron ponerse al frente de ¡De Viernes!, él fue la primera persona a la que se lo contó.

Bea Archidona y Carlo Danza durante sus vacaciones en Ibiza. (Foto: Gtres)

«A la primera persona que llamé fue a mi chico, a Carlo, que tenía que estar informado porque sus viernes iban a cambiar, como los míos», detallaba al respecto. «Él entiende perfectamente lo duro que puede ser el trabajo de periodista, con horarios complicados y fines de semana sacrificados. Era justo que lo supiera primero», agregaba. La pareja parece compenetrarse a la perfección, ya que también comparten hobbies como viajar, la música o la gastronomía. De hecho, hasta el momento no han dudado a la hora de escaparse a rincones como Maldivas, Nueva York, México, Grecia, Suiza o Londres.