Bea Archidona: la cara más personal de la periodista al frente de ‘El Programa del Verano’

A estas alturas todo el mundo tiene claro que Beatriz Archidona es una de las grandes profesionales de Telecinco. Lleva trabajando en Mediaset desde 2015, pero los primeros puestos que ocupó fueron detrás de las cámaras. Empezó siendo redactora de varios espacios y cuando llegó a El Programa de Ana Rosa supo aprovechar la oportunidad. Sus directores apostaron por ella y decidieron que sustituyera a Joaquín Prat y a Verónica Dulanto en Ya es Mediodía. Pero, ¿qué camino ha recorrido hasta llegar a este punto?

Beatriz Archidona nació en Tarragona en 1984 y desde que era muy pequeña dijo que quería ser periodista. Su trayectoria comenzó en El Diari de Tarragona, pero no tardó demasiado en saltar a la radio y posteriormente a la televisión. Antes de convertirse en la estrella de Telecinco ha estado en otros medios tan destacados como Los 40 Principales o Cadena Ser. Poco a poco se fue haciendo un hueco en Mediaset y actualmente cuenta con la plena confianza de Borja Prado, el nuevo presidente del grupo, por eso cada vez tiene más repercusión.

Beatriz Archidona en Telecinco / Instagram

El lado más personal de Beatriz Archidona

Su carrera profesional sirve de ejemplo para muchos de sus compañeros, pues ha demostrado que con esfuerzo y dedicación se puede alcanzar cualquier meta. Pero, ¿cómo es Beatriz fuera de cámaras? Cuando se apagan los focos es una mujer completamente normal y cercana, por eso tiene tan buena reputación en Telecinco. Disfruta de una relación muy estrecha con Patricia Pardo, quien le ha agradecido públicamente que le haya sustituido durante este verano. Patricia anunció que estaba embarazada de Christian Gálvez y seguidamente comenzó sus vacaciones, un tiempo que necesitó para desconectar y alejarse de la repercusión que había generado su noticia.

Bea Archidona empezó en El Programa de Ana Rosa siendo redactora y poco a poco fue demostrando que estaba completamente capacitada para entretener a los espectadores, así que su director apostó por ella. Beatriz disfruta de una vida personal plena que ha logrado mantener al margen de su faceta pública. Está casada con Carlo Danza, un profesional del marketing que ha trabajado con grandes estrellas como Álvaro de Luna o la presentadora Cristina Pedroche.

Bea Archidona en ‘Ya es mediodía’ / Telecinco

Hay algo fundamenta en la vida de Archidona: sus hijos. «Es la sensación más animal que he tenido. Yo pensaba que las primeras veces ya estaban cumplidas. Pero quizá, la experiencia, me ha hecho disfrutarlas más. Tienes la sonrisa más generosa que he visto», escribió en sus redes sociales mientras reflexionaba sobre la maternidad.

La gran pasión de la presentadora

Beatriz tiene dos hijos, Leonardo y Gabriel, de cinco y tres años respectivamente. A pesar de que está muy pendiente de su agenda de grabaciones y de sus obligaciones profesionales, la comunicadora siempre encuentra a tiempo para estar con ellos y para disfrutar de su verdadera pasión. Le encanta viajar y ha estado en diferentes destinos tan dispares como Maldivas, Grecia o Nueva York.

Beatriz Archidona se ha sentido muy a gusto durante el tiempo que ha sustituido a Patricia Pardo y ha recibido el apoyo de todos sus compañeros. Antes de empezar la aventura publicó un mensaje muy especial en sus redes sociales: «Como hoy es mi primer día, al que no se porte muy bien le voy a hacer que nos haga un Abel Caballero, un bailecito de esos aquí en el plató».