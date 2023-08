Cada movimiento de Cristina Pedroche es analizado al detalle. No importa qué sea y cuándo sea porque lo cierto es que siempre está expuesta a las críticas, algo con lo que ha tenido que lidiar desde siempre. Por ese motivo, tal y como ella misma ha dejado claro en muchas ocasiones, no comparte más de su vida. Está agotada. Y, ahora, ha tenido que hacer frente a una nueva polémica que la ha colocado en primera plana mediática sin quererlo.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de CristiPedroche🦋 (@cristipedroche)

Hace tan solo un día, Pedroche posaba en bikini en su cuenta de Instagram, donde reúne la friolera cantidad de 3 millones de seguidores, aunque no es oro todo lo que reluce porque han sido muchos los que han criticado este último movimiento de la presentadora, tachándola de «irreal» al mostrar su cuerpo tras el posparto.»Es agotador tener que explicar cada cosa que hago y recibir todo este odio siempre», ha comenzado diciendo antes de desahogarse en el universo 2.0. «Y la culpa es mía por compartir nada, pero no pensaba que se iba a liar todo esto. No he dicho que ese sea el cuerpo que se le tiene que quedar a nadie después de dar a luz. Esta es mi cuenta y hablo de mi. Solo de mi caso personal. No hablo de otras mujeres ni e otros embarazos. Yo he tenido muy buen embarazo sin ningún problema médico que me haya hecho coger más peso ni nada, además de haberme cuidado con deporte y la alimentación», ha proseguido.

Cristina Pedroche estalla en su cuenta de Instagram / Redes sociales

La presentadora ha dejado claro que ha subido la evolución de su cuerpo durante la dulce espera, haciendo hincapié en que ha puesto «énfasis en lo orgullosa que he estado de todos los cambios que ha ido dando mi cuerpo al poder dar vida. Y eso es lo importante. Todo lo demás es superficial», ha añadido.

Cristina Pedroche en los Premios Best Chef awards en Madrid / Gtres

Por otro lado, Cristina Pedroche ha hablado de «lo duro que han sido las grietas en el pecho por los primeros días de lactancia, a todas las sombras. De todas las sombras que estoy teniendo durante el posparto que hasta he necesitado una psicóloga perinatal. He compartido todos los libros y recursos profesionales que me han ayudado y que lo siguen haciendo durante este proceso». La considerada ya como ‘reina’ de las Campanadas ha dejado patente que siempre ha hablado desde su propia experiencia con el fin de motivar a todos a llevar una vida «sana».

«Tengo que protegerme y cuidar mi salud mental y no solo por mi, sino por mi hija. Necesito estar bien para ella. Gracias a los que me entendéis y me apoyáis. A los que me deseáis esas cosas tan feas, a los que me insultáis todo este odio… os abrazo porque está claro que necesitáis más amor en vuestra vida. Feliz verano a todos», ha terminado diciendo, zanjando así las últimas críticas recibidas.