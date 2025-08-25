Kate Middleton hace de nuevo las maletas: las continuas mudanzas de la princesa de Gales

Kate Middleton y el príncipe Guillermo abandonarán su coqueta casita en Windsor antes de final de año para mudarse a una residencia más apropiada para un heredero al trono y futuro rey. Fuentes oficiales han confirmado que los príncipes de Gales se trasladarán a Forest Lodge, en el mismo recinto de Windsor, donde ya se está trabajando para tenerlo todo listo.

Un cambio importante que llega tras los rumores sobre el príncipe Andrés y su reticencia a dejar el Royal Lodge -la residencia que se barajaba como idónea para los Gales- y las especulaciones sobre Fort Belvedere, una casa que nunca se contempló por parte de la familia real por sus connotaciones negativas. Hay que recordar que era el hogar del rey Eduardo VIII y el lugar en el que se firmó el acta de abdicación en diciembre de 1936.

De momento los príncipes de Gales siguen en Adelaide Cottage, donde se mudaron en 2022 pero desde que Kate Middleton entró a formar parte de la familia real la pareja ha pasado por varias casas. Antes de eso, también convivieron en un apartamento de estudiantes en Escocia, durante su etapa como en la Universidad de St.Andrews.

Kate Middleton y el príncipe Guillermo juntos en Escocia. (Foto: Gtres)

Algunas de ellas aún las conservan, como es el caso del apartamento del Palacio de Kensington o la casa de Norfolk, Anmer Hall, una de sus preferidas. Vamos a hacer un repaso de las residencias en las que ha vivido Kate Middleton desde que se casó con el príncipe Guillermo.

La casita de Anglesey

El primer hogar oficial de la pareja fue una preciosa casa de campo de cerca del mar de Irlanda, ubicada en la aldea de Bodorgan, en Anglesey, Gales. Los príncipes estuvieron aquí entre los años 2011 y 2013 y pagaban apenas 1000 euros de alquiler. Fue una casa muy especial para ellos, porque disfrutaban de una vida tranquila, alejada de los compromisos oficiales, con Guillermo ejerciendo como piloto de ambulancias aéreas. Estaban allí cuando Kate se quedó embarazada de su primer hijo.

Anglesey sigue siendo un lugar muy especial para ellos. De hecho, en visitas posteriores han dicho que allí vivieron «los años más felices» de su vida como pareja joven.

Palacio de Kensington

Su estancia en el Palacio de Kensington en Londres se dividió en dos etapas. Mientras reformaban su apartamento -uno de los más amplios-, la pareja se instaló en la casita conocida como Nottingham Cottage, donde después viviría el príncipe Harry. Se mudaron al apartamento 1A del Palacio de Kensington en 2013 tras una intensa renovación que costó más de seis millones de euros.

Exterior del Palacio de Kensington. (Foto: Gtres)

Anmer Hall

Esta propiedad en Norfolk es, sin duda, una de las más especiales para los príncipes de Gales. Regalo de la Reina Isabel por su boda, sigue siendo un lugar al que regresan de manera recurrente y ha sido refugio para Kate Middleton durante todo su proceso de tratamiento. Además, pasaron allí toda la pandemia.

Anmer Hall, casa de campo de los príncipes de Gales. (Foto: Gtres)

Adelaide Cottage

Adelaide Cottage ha sido su última residencia y en la que van a continuar hasta que se confirme el traslado a Forest Lodge. Eligieron esta propiedad porque estaba cerca del Castillo de Windsor y permitía a Guillermo pasar tiempo con su abuela en sus últimos meses de vida. El único inconveniente es que la casa es muy pequeña y precisamente por eso se han buscado otras opciones.

Fachada de Adelaide Cottage en Windsor. (Foto: Gtres)

La casita escocesa

Al margen de todas estas propiedades, en Escocia los príncipes de Gales tienen una pequeña casita que la reina madre regaló al príncipe Guillermo y que suelen utilizar porque les garantiza la privacidad. Se trata de Tam-Na-Ghar.

La cabaña está dentro del recinto del Castillo de Balmoral, pero es una casa modesta, sin grandes lujos ni personal residente. Tiene tres habitaciones, salón y cocina. Está rodeada de bosque y alejada de las rutas turísticas, lo que la convierte en un refugio ideal. Los príncipes la utilizan especialmente en verano y algunas fuentes aseguran que han pasado allí momentos clave de su relación antes de casarse. Nunca se ha usado para actos oficiales. Es probable que en el futuro Carlos ceda Birkhall a Guillermo y él se quede solamente con Balmoral.