Quién fue Amelia del Castillo, la primera mujer presidenta de un club de fútbol en España

Este fin de semana ha estado marcado por el luto dentro del mundo del deporte. Tal y como informamos en OKDIARIO, ha fallecido el entrenador Fernando Martín tras el naugragio de Indonesia. La triste noticia ha conmocionado todo el país y desgraciadamente no ha sido el único suceso conmovedor de los últimos días del año. Este periódico ha recogido la muerte de Amelia del Castillo, una mujer que hizo historia en el fútbol porque fue la primera en presidir un club. En LOOK queremos rendirla un pequeño homenaje repasando su brillante trayectoria.

Amelia del Castillo fundó un equipo cuando sólo tenía 18 años, en una época en la que este deporte estaba reservado especialmente para el público masculino. No había nadie que prohibiera a las mujeres jugar al fútbol, pero es cierto que era una actividad que no era demasiado frecuente entre el sector femenino. Sin embargo, la protagonista de nuestra noticia dio un paso adelante y se propuso llegar lejos. Por suerte, cumplió su objetivo y acabó convirtiéndose en un referente.

Amelia del Castillo dando una conferencia. (Foto: YouTube)

Amelia no estuvo sola y sacó su proyecto adelante gracias al apoyo de algunos hombres como Vicente Calderón, ex presidente del Atlético del Madrid. Este útlimo se quedó fascinado con las ideas de su compañera y colaboró con ella para ponerle el camino un poco más fácil. De esta forma, le facilitó material deportivo y se ofreció a aconsejarla a nivel técnico durante los primeros años de vida del club de Pinto, la organización que fundó con tanto esfuerzo.

Un ejemplo de superación

Amelia del Castillo fundó el club de Pinto en 1961 y sin darse cuenta empezó a escribir el principio de su leyenda. Su muerte, a los 82 años, ha dejado un tremendo vacío en la ciudad, por eso el ayuntamiento ha emitido un comunicado a través de las redes para honrar su memoria.

El Ayuntamiento de Pinto ha emitido un comunicado a través de las redes para honrar su memoria.

«El Ayuntamiento de Pinto lamenta el fallecimiento de Amelia del Castillo, Hija Predilecta de Pinto. El Alcalde de Pinto, Salomón Aguado, ha trasladado en nombre de todos los vecinos el pésame a su familia», escriben al respecto. También informan que «decretará tres días de luto oficial: 28, 29 y 30 de diciembre. Además, desde el lunes 29, se habilitará un libro de condolencias en la Casa Consistorial, para que todos los vecinos puedan recordar a una mujer única y pionera, historia de nuestra ciudad».

Y no sólo eso: «Las banderas ondearán a media asta en todos los edificios municipales». Como vemos, el ejemplo que ha dado Amelia ha calado en el corazón de sus vecinos, de ahí que se hayan esforzado para rendirla homenaje. Según cuentan desde el ayuntamiento, la familia ha pedido que el programa de las fiestas navideñas siga como estaba previsto porque es lo que a ella le hubiese gustado.