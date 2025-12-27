Muere Amelia del Castillo, la primera mujer presidenta en el fútbol español

Amelia del Castillo, referente en el fútbol español por ser la primera presidenta de un club de fútbol en España, ha muerto a los 82 años de edad. Del Castillo fue presidenta del Club Atlético de Pinto, equipo que fundó ella y en el que hizo varias labores.

Madre de la periodista Gemma Santos, de la Cadena COPE, y esposa de Fernando Santos de la Parra, gerente del Getafe durante muchos años y fallecido en 2023 (y que da nombre a la Ciudad Deportiva del Getafe), Amelia del Castillo fue una referente para las mujeres en el fútbol masculino, porque ella ya estaba ahí cuando era prácticamente un deporte exclusivo para los hombres.

En 1961 fundó el actual Atlético de Pinto, que milita en Tercera División, donde hizo labores de presidenta, entrenadora y delegada. Fue la primera mujer presidenta en España y además participó en diversas iniciativas del fútbol madrileño durante toda su vida.

En homenaje a su trabajo y por ser una pionera, la ciudad de Pinto se volcó con ella. Por ejemplo, en el año 2000 se puso su nombre al estadio de fútbol de la ciudad y el Ayuntamiento de esta localidad de la Comunidad de Madrid la nombró Hija Predilecta hace tan sólo un mes. Además, este Ayuntamiento ha decretado tres días de luto oficial en la ciudad por el fallecimiento de Amelia del Castillo para los días 28, 29 y 30 de diciembre.

«Siempre me he sentido orgullosa de nacer en Pinto, de ser de Pinto», dijo Del Castillo el día que le dieron ese honor, agradeciendo a la Corporación Municipal la concesión de este título a quienes le ayudaron «con empeño e ilusión salvar muchas barreras para fundar el Atlético de Pinto».

«Rendimos homenaje a una mujer que cambió la historia de nuestra ciudad, que cambió la historia del fútbol. Un ejemplo para las mujeres y hombres de Pinto y toda España. Una mujer que nos ha enseñado que con esfuerzo, tesón y pasión se alcanzan metas que parecen imposibles», dijo Salomón Aguado, alcalde de Pinto.