Senegal se niega a darle la Copa África a Marruecos y recurre al TAS: «Es injusto e inaceptable»

Senegal se niega a entregar la Copa África. Después del bombazo con el comunicado de la CAF proclamando a Marruecos como nuevo campeón a pesar de haber perdido la final, la federación africana aceptó el recurso marroquí después de que los senegaleses se fueran del terreno de juego durante el partido. Una decisión que no ha gustado nada y contra la que recurrirán ante el TAS al ser algo «iniquo, sin precedentes e inaceptable».

Lo han hecho en un comunicado explicando que, a su juicio, es un hecho que «arroja descrédito sobre el fútbol africano», por lo que iniciará «en los plazos más breves posibles» un recurso ante el Tribunal de Arbitraje Deportivo de Lausana para defender «los derechos e intereses del fútbol senegalés».

La Federación de Senegal reiteró además su «compromiso inquebrantable con los valores de integridad y justicia deportiva» y aseguró que mantendrá informado al público sobre la evolución de este caso, que abre un nuevo frente jurídico en torno al desenlace de la última Copa África. Senegal amagó con no regresar al campo después de un polémico penalti a favor de Marruecos. Brahim Díaz falló tras tirarlo a lo Panenka y Senegal acabaría imponiéndose 1-0 tras la prórroga con gol de Gueye.

La reclamación presentada por la federación marroquí y su posterior recurso provocaron que la Junta de Apelación de la CAF decidiese revocar su fallo inicial y declarar derrota administrativa de Senegal, registrando un resultado oficial de 3-0 a favor de Marruecos.

El comunicado de Senegal contra Marruecos y la CAF

«La Federación Senegalesa de Fútbol (FSF) ha tomado conocimiento en el día de hoy de la notificación de la decisión dictada el 17 de marzo de 2026 por el Jurado de Apelación de la Confederación Africana de Fútbol (CAF), en el marco del caso DC23316. Este procedimiento se deriva de la denuncia presentada durante el partido n.º 52 de la Copa Africana de Naciones (CAN) TotalEnergies, Marruecos 2025, que enfrentó a Senegal contra Marruecos.

Mediante esta decisión, el Jurado de Apelación de la CAF ha declarado admisible el recurso de la Federación Real Marroquí de Fútbol (FRMF) y lo ha estimado. En consecuencia, la instancia ha anulado la decisión que había sido dictada por el Jurado Disciplinario de la CAF, al considerar que el derecho a ser escuchado de la parte apelante no habría sido respetado durante el procedimiento en primera instancia.

El Jurado de Apelación estimó además que el comportamiento del equipo de Senegal infringía los artículos 82 y 84 del Reglamento de la Copa Africana de Naciones. En consecuencia, la CAF declaró que la FSF había vulnerado el artículo 82 y decretó la pérdida del partido por incomparecencia para Senegal, con un marcador registrado de 3-0 a favor de la FRMF, en aplicación del artículo 84.

La Federación Senegalesa de Fútbol denuncia una decisión injusta, sin precedentes e inaceptable que desacredita al fútbol africano. Para la defensa de sus derechos y de los intereses del fútbol senegalés, la Federación iniciará, en el menor tiempo posible, un procedimiento de apelación ante el Tribunal Arbitral del Deporte (TAS) en Lausana.

La FSF reafirma su compromiso inquebrantable con los valores de integridad y justicia deportiva, y mantendrá informado al público sobre el desarrollo de este caso».