Pathe Ciss reacciona al título arrebatado por Marruecos a Senegal: «Llorones»

Pathe Ciss ha explotado en las redes tras la escandalosa decisión de la Confederación Africana de Fútbol de quitarle la Copa de África a Senegal y dársela a Marruecos. El jugador del Rayo Vallecano ha llamado «llorones» a los marroquíes y ha dejado claro que su selección es la campeona de la Copa de África 2025. Consulta en este artículo todo lo que debes saber sobre la polémica decisión de la CAF con Marruecos y Senegal.

Mientras el Real Madrid bailaba al City en el Etihad en la vuelta de los octavos de final de la Champions League, la Confederación Africana de Fútbol hizo un anuncio nunca antes visto en la historia del fútbol. La CAF, en un comunicado publicado en su página web, declaró a la selección de Senegal «culpable de perder por incomparecencia» la final de la última Copa de África, que se disputó el pasado 18 de enero, por haberse marchado del campo y amagar con no volver, en señal de protesta tras un penalti.

«En aplicación del artículo 84 del Reglamento, la selección nacional de Senegal fue declarada culpable de perder por incomparecencia el partido final […], registrándose el resultado del partido como 3-0 a favor de la Real Federación Marroquí de Fútbol (FRMF)», informó la CAF en un comunicado en el que dejó una cosa clara: Marruecos es la nueva campeona de la Copa de África 2025 porque Senegal abandonó durante unos minutos el partido después de que el árbitro señalara un polémico penalti a favor de Marruecos.

Escándalo entre Marruecos y Senegal

Los jugadores de Senegal reaccionaron a esta decisión en las redes sociales y uno de ellos fue Pathe Ciss, que incluso llamó «llorones» a los jugadores de Marruecos. «Puedes añadir 3 goles más a favor del llorón. Campeones de África 2025», dijo en un mensaje en el que añadió un sinfín de banderas de Senegal.

Vous pouvez ajouter encore 3 buts en faveur des lloron😂✌🏿

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Otros jugadores de la selección de Senegal también reaccionaron a esta decisión insólita de la CAF, dejando claro que la campeona legítima es su selección después de ganárselo en un partido que sentenció Pape Gueye con un gol en el minuto 94.

Senegal recurrirá la decisión

La Federación Senegalesa de Fútbol (FSF) ha anunciado este miércoles que recurrirá ante el Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS) la decisión de la Junta de Apelación de la Confederación Africana de Fútbol (CAF) de declarar a Senegal perdedor por «incomparecencia» en la final de la Copa de África de Naciones (CAN) 2025 y registrar el resultado como 3-0 a favor de Marruecos, lo que otorga el título a la selección marroquí pese a que el resultado fue de 0-1 para los senegaleses.

En un comunicado, la Federación Senegalesa denunció una «decisión inicua, sin precedentes e inaceptable» que, a su juicio, «arroja descrédito sobre el fútbol africano», y confirmó que iniciará «en los plazos más breves posibles» un recurso ante el TAS de Lausana para defender «los derechos y los intereses del fútbol senegalés». El organismo senegalés reiteró además su «compromiso inquebrantable con los valores de integridad y justicia deportiva» y aseguró que mantendrá informado al público sobre la evolución de este caso, que abre un nuevo frente jurídico en torno al desenlace de la última Copa de África.