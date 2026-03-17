Marruecos aprieta de cara al Mundial 2030: tres estadios estrenados el año pasado en el top-5 del año

Marruecos sigue luchando en su pelea con España y Portugal de cara a acoger los grandes partidos del Mundial 2030 que organizan de forma conjunta. El país del norte de África inauguró varios recintos el pasado año, que han sido reconocidos en la lista de ‘Estadio del Año 2025’ por parte de un portal especializado. Este reconocimiento ha ido a parar a manos del Moulay Abdellah de Rabat, con capacidad para 68.700 espectadores, y que competirá por albergar una de las dos semifinales de la cita mundialista.

En esta clasificación también aparece el Grand Stade de Tanger, en segunda posición, con unos 75.600 asientos que le sitúan como el segundo estadio de Marruecos en aforo. Ninguno de ellos alcanzan el requerimiento mínimo de capacidad de la FIFA para el recinto que acoge la final del Mundial, que es de 80.000 espectadores. Sí cumple con este requisito el Estadio Hassan II de Casablanca, con capacidad para 115.000 personas.

Sin embargo, el Santiago Bernabéu es el mejor colocado para albergar el partido más emblemático del fútbol mundial. El feudo del Real Madrid, que también se planteo como alternativa para la disputa de la cancelada Finalissima, recibió la visita de emisarios de la FIFA durante el duelo contra el Manchester City de octavos de Champions. La delegación de FIFA quedó satisfecha con lo que pudo apreciar, pero Marruecos no se da por vencido. El Camp Nou también se presenta como opción después de su remodelación.

Rafael Louzán, presidente de la RFEF, se adelantó a los acontecimientos el pasado 27 de enero, al asegurar que «España liderará el Mundial 2030 y aquí se celebrará la final». Las declaraciones del dirigente en la gala de la Asociación de Periodistas Deportivos de Madrid (APDM) provocaron silencio en la FIFA, que ni desmintió ni confirmó las palabras de Louzán. El calendario de la FIFA marca el próximo mes de diciembre como fecha estimada para la decisión.

Tres estadios de Marruecos en el top-5 mundial

La clasificación de ‘Estadio del Año 2025’ del portal especializado StadiumDB ha destacado tres estadios marroquís que, pese a no poder albergar la final mundialista, competirán por acoger grandes partidos del próximo Mundial. El elegido entre los recintos inaugurados el pasado año ha sido el Moulay Abdellah de Rabat, que ya ha sido sede de la última final de la Copa África enrte Marruecos y Senegal. También estará en la lucha por albergar una semifinal el Grand Stade de Tanger, segundo en esta lista. Cerrando el top-5 de estadios de 2025 aparece el Moulay El Hassan de Rabat, con capacidad para 22.000 espectadores.