El PSOE de Pedro Sánchez reconoce que la ex militante socialista Leire Díez ya tenía contacto con la presidenta del partido, Cristina Narbona, antes de que estallase el caso de las cloacas del PSOE que investiga el juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz. Ferraz admite que la conocida como fontanera pedía «alguna vez consejo» a la histórica dirigente socialista sobre «asuntos de su puesto» previos a la trama que investiga el magistrado.

Ambas se conocieron durante los cursos de verano de la Universidad Internacional Menéndez Pelayo (UIMP) en Santander, como adelantó OKDIARIO y confirman ahora desde la formación socialista.

Desde entonces, Leire mandó mensajes «alguna vez» a la ahora presidenta de la formación, según indican desde el PSOE, para pedirle «consejo» sobre los asuntos «de su puesto».

La ex militante socialista fue, entre 2011 y 2014, teniente de alcalde en Vega de Pas (Cantabria) y vicepresidenta de la Mancomunidad Valles Pasiegos. Hace unos días, el PSOE admitió que Díez trabajó para ellos en Cantabria entre 2015 y 2017. En total, pagaron 44.859 euros a Díez, «incluida la indemnización por la rescisión unilateral del contrato».

Posteriormente, dio el salto a Madrid para convertirse, con la llegada de Sánchez al Gobierno, en jefa de Comunicación en Enusa (2018-2021), empresa pública vinculada al sector nuclear. En 2022 dio el salto a Correos, donde llegó a ocupar la dirección de Filatelia y Relaciones Institucionales.

El PSOE se afana en justificar estas conversaciones en que la también diputada socialista era «entonces senadora» y que siempre se ha considerado a una política «de mucho prestigio». En ese sentido, puntualizan que Narbona se para a hablar con todas las personas, incluso por la calle.

A pesar de que existieran mensajes entre Leire y Narbona, desde Ferraz restan importancia a esas comunicaciones: «Que conozcas a una persona no te hace cómplice ni culpable de nada». Además, intentan aclarar que la presidenta socialista está «tranquila» y con ganas de declarar como testigo, tras ser citada el próximo 10 de julio por el juez Pedraz para «que se aclare todo». Esta citación responde a la solicitud de la Fiscalía Anticorrupción.

Además, aseguran desde el PSOE que la única comunicación que recibió Narbona de parte de Leire fue que la fontanera tenía información que había trasladado a Cerdán y «ningún input más».

El informe de la UCO

La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil reveló en un informe remitido al juez Pedraz sobre las cloacas del PSOE que Narbona también habría conocido la presunta actividad delictiva de la trama a través del propio ex secretario de Organización Santos Cerdán.

En concreto, los agentes aludían a una conversación de ambas del 24 de abril de 2024, sólo diez días después de que Sánchez publicara su «Carta a la Ciudadanía», en la que anunciaba cinco días de reflexión al conocerse la imputación de su mujer, Begoña Gómez. Díez escribió a Narbona para «reconducir» los ataques al presidente Sánchez, dar «ayuda cualificada» y dar la vuelta al asunto «como un calcetín».

En esa misma conversación, según relata la Guardia Civil a partir de las comunicaciones intervenidas en el móvil de Leire Díez, Narbona hizo referencia a que estas cuestiones: «Se lo habías contado a Santos el otro día».