Juls Janeiro ha roto su habitual discreción y ha respondido por primera vez de forma directa a Belén Esteban, después de que la colaboradora televisiva hiciera una referencia a ella al hablar de los llamados nepo babies. La hija de Jesulín de Ubrique y María José Campanario no ha dejado pasar las palabras de la de Paracuellos y ha cargado duramente contra ella.

Juls Janeiro carga contra Belén Esteban

Todo comenzó con una publicación de Belén Esteban dedicada a su hija, Andrea Janeiro. La colaboradora felicitó a su hija y aseguró que ella no era una nepo baby, en una clara comparación con otras personas conocidas por su apellido familiar. Preguntada por estas palabras, Juls no dudó en contestar: «¿Ella sabe escribir la palabra?», ironizando incluso sobre las faltas de ortografía de la publicación.

La hija de Jesulín fue todavía más contundente al referirse a la trayectoria televisiva de Belén Esteban. «Yo no soy tanto de indirectas, soy más de decir las cosas claras», afirmó antes de señalar que, si se habla de nepo babies, considera que Belén también se ha beneficiado de su vínculo mediático con su padre. «Sin ser hija de mi padre, ha sido prácticamente lo mismo, porque se ha pasado la vida hablando de mi padre», aseguró Juls. Y fue un paso más allá al definirla como «la sombra de Jesulín de Ubrique». La joven calificó además de «ridículo» y «vergonzoso» que la colaboradora arremetiera contra ella, especialmente teniendo en cuenta que es la hermana de su hija.

Juls también aseguró no comprender el motivo de la animadversión de Belén Esteban hacia ella. «Parece que odia mi existencia, una persona que me triplica la edad», sentenció. En este sentido, defendió además la actitud de sus padres: «Al menos mis padres tienen respeto y clase».

La joven quiso dejar claro que, desde su punto de vista, ella nunca había mencionado a Belén Esteban y que unas declaraciones sobre sus padres fueron interpretadas como una indirecta hacia la colaboradora. «No eres el ombligo del mundo», afirmó.

Pero la frase más contundente llegó poco después, cuando Juls se dirigió directamente a Belén: «Eres un meme televisivo, cariño, no tengo nada más que decirte». Una expresión que resume el tono de una intervención especialmente crítica con la colaboradora.

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El enfrentamiento no terminó ahí. Juls también reaccionó a unas declaraciones relacionadas con su abuelo, Humberto Janeiro, y mostró su sorpresa ante las informaciones sobre que el padre de Jesulín habría muerto queriendo verla. «¿Pero esta señora quién es? Es que no lo estoy entendiendo nada», respondió.

Finalmente, Juls lanzó una última petición a Belén Esteban relacionada con sus redes sociales: «Belén, por favor, para de verme las historias de Instagram». La joven afirmó tener «500 capturas y grabaciones de pantalla» que demostrarían que la colaboradora visualiza sus publicaciones.

Con estas declaraciones, Juls Janeiro protagoniza un inesperado enfrentamiento público con Belén Esteban y deja claro que, esta vez, no está dispuesta a guardar silencio.