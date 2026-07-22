María José Campanario y Jesulín: el detalle de sus looks que lo dice todo antes de que ella parta hacia su nueva aventura

María José Campanario está lista para volver a enfrentarse a un gran reto televisivo, pero antes de poner rumbo a esta nueva aventura ha protagonizado una de esas imágenes que no han pasado desapercibidas. Y no precisamente por sus palabras o por el programa, sino por un detalle de estilo que compartió con Jesulín de Ubrique y que dice mucho del momento que atraviesa la pareja.

Acostumbrados a mantener un perfil discreto, el matrimonio apareció en Madrid con un inesperado guiño fashionista. Mientras Campanario apostó por un vestido de rayas blancas y azules, Jesulín lució una camiseta con el mismo estampado. Un matching look en toda regla que recordó a esas parejas que, después de muchos años juntos, terminan vistiéndose igual sin querer.

Lejos de parecer una coincidencia, la imagen transmitía esa complicidad que ambos han construido durante más de dos décadas de relación. Sin grandes gestos ni muestras públicas de cariño, fueron sus estilismos los que hablaron por ellos.

Y es que María José Campanario será una de las protagonistas de la segunda edición de Hasta el fin del mundo, el reality de aventuras de RTVE presentado por Paula Vázquez. Durante más de dos meses recorrerá distintos rincones de Asia junto a la actriz y presentadora Belinda Washington, enfrentándose a un exigente viaje que pondrá a prueba su resistencia física y mental.

La odontóloga ya demostró en El Desafío que no teme salir de su zona de confort. Allí habló abiertamente de la fibromialgia que padece desde hace años y de cómo convive con ella sin permitir que marque sus decisiones. Antes de partir volvió a pronunciarse sobre esta enfermedad con un mensaje claro: «No quiero ser ejemplo de nada. Si visibilizar una patología es importante, la voy a visibilizar siempre».