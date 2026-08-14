Los ingredientes que necesita la piel masculina: «Es entre un 20 y un 25 % más gruesa que la femenina»

Hombres, el verano también es especialmente perjudicial para vuestra piel. Durante años, la cosmética fue comprendida como algo exclusivamente femenino, pero hoy sabemos que el cuidado masculino también es importante y tiene determinadas necesidades específicas. Aunque a simple vista la piel puede parecer igual en hombres y mujeres, la realidad es que las cualidades y necesidades entre unos y otros varían considerablemente. Empezando por los ingredientes de los productos cosméticos. Hemos preguntado a diferentes expertos qué hace diferente la piel masculina y qué ingredientes necesita para este verano.

Necesidades especiales de la piel

Durante el verano, la piel se enfrenta a unos factores que dañan su equilibrio natural y que afectan indistintamente a todos: los rayos solares, el calor, la humedad, el sudor, los cambios de temperatura… «En el caso de los hombres, además, la mayor producción de sebo, propia de la piel masculina, puede hacer que, con el calor, aumenten los brillos, la obstrucción de los poros y la aparición de imperfecciones si no se mantiene una rutina adecuada», explica Èlia Torroella, farmacéutica e investigadora científica, cofundadora de Qwadrum, firma dermocosmética especializada en la piel del hombre.

Partimos de la base de que la piel masculina tiene unas características fisiológicas diferentes que condicionan sus necesidades. «Por influencia hormonal, suele ser entre un 20 y un 25 % más gruesa que la femenina, contiene una mayor densidad de colágeno y produce más sebo», subraya Èlia Torroella. Por ello, explica que la cosmética masculina debe buscar un equilibrio entre limpiar eficazmente sin alterar la barrera cutánea, hidratar con texturas ligeras y proteger la piel frente a las agresiones externas.

En las pieles masculinas, los problemas más habituales que subraya la farmacéutica son la deshidratación, el exceso de sebo y la consecuente aparición de brillos; los poros se vuelven más visibles, la piel presenta más irritación y sensibilidad (especialmente tras el afeitado o la exposición prolongada al sol), aparición de manchas y el envejecimiento prematuro debido al estrés oxidativo generado por el sol.

La barba también cuenta

Otro factor importante es la barba. Durante el verano, la exposición continuada al sol, el calor, el cloro, la sal del mar y el sudor «hacen que el pelo pierda hidratación, se vuelva más seco y áspero y sea más propenso al encrespamiento y la rotura», explica Sergi Rubio, técnico de STMNT. No sólo eso, sino que también la piel bajo la barba puede deshidratarse, irritarse o acumular impurezas si no se limpia correctamente.

Evitarlo solo depende de lo rigurosa y efectiva que sea tu rutina para con la barba. Sergi Rubio recomienda comenzar por las mañanas «con una limpieza suave para eliminar el exceso de grasa, sudor e impurezas». Si la barba necesita un extra de hidratación, especialmente después de la playa o la piscina, puedes incorporar un acondicionador especializado durante la ducha. «Aplicado sobre la barba y aclarado posteriormente, ayuda a suavizar la fibra capilar, mejorar la manejabilidad y devolver la hidratación perdida», explica.

Por la noche, «después de un día de exposición al sol, al calor o a la contaminación, vuelve a limpiar la piel y la barba para eliminar residuos, sudor y restos de protector solar». Un paso especialmente interesante en verano, según el experto, es incorporar un sérum, ya que es una época del año en que «la piel suele estar más sensibilizada por las agresiones externas». Incluso, independientemente de la rutina, puedes dar un boost de hidratación a la barba incorporando un aceite especializado siempre que sea necesario.

Activos para las rutinas faciales masculinas

Vitamina E

«En verano la piel suele estar más expuesta y sensibilizada, por lo que conviene optar por un aftershave que calme, hidrate y ayude a reforzar la barrera cutánea sin resultar pesado», explica Sergi Rubio. Opta por fórmulas ligeras con ingredientes hidratantes y calmantes combinados con la potencia de la vitamina E.

Este potente antioxidante ayuda a proteger la piel frente al daño de radicales libres que provocan estrés oxidativo. Su función es especialmente interesante tras el afeitado, ya que es cuando la piel más sensible se encuentra y este activo ayuda a proteger, calmar e hidratar el daño tras el afeitado. En el caso de la loción aftershave de STMNT, la fórmula se enriquece con agentes hidratantes, como el aloe vera, para una mayor eficacia calmante.

Aceites naturales

Sergi Rubio alerta de que el verano ponga a prueba la barba. Por eso, una hidratación con aceites naturales, como el aceite de jojoba o el de argán, es perfecta para mantener la barba hidratada y con un aspecto saludable. Claro que antes de aplicarlo es necesaria una limpieza en profundidad para que así penetre el producto con mayor facilidad.

Ácido hialurónico

Disponer de productos con ácido hialurónico en varios pesos moleculares ayuda a mejorar la hidratación sin sensación grasa. Estas cualidades las tiene el sérum Satin Naturel Sérum facial, que combina ácido hialurónico de bajo, medio y alto peso molecular.

Niacinamida

La niacinamida es un activo que ayuda a regular el exceso de sebo, mejora la función barrera y unifica el tono. Perfecto para esta época del año, además de ser un activo clave para poder adaptar la rutina de cuidado facial a todo tipo de pieles. Este efecto lo tienes con el Sérum Protocolo Anti-Manchas de Lierac.

Pantenol y alfa-bisabolol

Con acción calmante y reparadora, este ingrediente se convierte en un activo clave, especialmente tras el afeitado. En la piel, alivia irritaciones, acelera la cicatrización (quemaduras leves, rozaduras) y refuerza la barrera cutánea.