Vota la Milán ‘Fashion Week Menswear’: adivina cuál es el diseñador detrás del hombre más elegante de 2027

La Semana de la Moda Masculina de Milán ha hablado alto y claro: la elegancia vuelve a ocupar el centro del armario masculino. Lejos de las tendencias efímeras y del exceso que ha dominado parte de la conversación fashion en los últimos años, las colecciones para primavera-verano 2027 reivindican una moda más refinada, versátil y consciente. El traje sigue siendo el gran protagonista, pero ahora se reinventa a través de nuevas proporciones, superposiciones inteligentes y una actitud mucho más relajada. Si hay una conclusión que resume esta edición es que la sastrería ya no se entiende como una cuestión formal, sino como una herramienta de estilo personal. Las grandes firmas italianas han demostrado que vestir elegante no significa renunciar a la comodidad ni a la creatividad.

La tendencia clave para primavera-verano 2027

Si hubiera que resumir la temporada en una sola idea, sería esta: la moda masculina apuesta por una elegancia relajada. El traje permanece, pero se transforma. Las reglas se flexibilizan. Las mezclas ganan protagonismo. Y el estilo deja de estar definido por la formalidad para centrarse en la personalidad. Milán ha dejado claro que el hombre de primavera-verano 2027 vestirá mejor que nunca, pero también con más libertad. Entre el minimalismo preciso de Prada, la sofisticación relajada de Armani y el optimismo colorista de Ralph Lauren, la próxima temporada promete un armario donde la elegancia y la individualidad caminarán de la mano.

Prada lidera la revolución del minimalismo

Miuccia Prada y Raf Simons apostaron por una propuesta radicalmente depurada que se aleja del ruido visual para centrarse en lo esencial. Siluetas estrechas, pantalones slim, pieles ligeras y una construcción extremadamente precisa dibujan una nueva masculinidad que encuentra fuerza en la simplicidad. La firma propone una auténtica ruptura con los códigos tradicionales del lujo, eliminando adornos innecesarios y apostando por prendas que destacan por su corte impecable. El mensaje es claro: menos exceso, más identidad.

Giorgio Armani confirma que el traje sigue siendo el rey

Su colección presenta una visión sofisticada del traje desestructurado, confeccionado en tejidos ligeros y pensado para los meses más cálidos. La gran novedad llega con las combinaciones inesperadas: americanas junto a pantalones cargo, conjuntos desparejados y accesorios llevados con absoluta naturalidad. Armani vuelve a demostrar por qué sigue siendo una referencia cuando se habla de elegancia masculina contemporánea.

Dolce & Gabbana nos transporta a Sicilia

La firma italiana recupera el espíritu nostálgico de los años 80 a través de pantalones de tiro alto con pinzas, combinados con camisetas de tirantes que evocan la estética mediterránea más auténtica. Las prendas caladas, las camisas de encaje inglés y una paleta de tonos pastel refuerzan esa sensación de vacaciones bajo el sol. Como sello inconfundible de la casa, los accesorios cobran un protagonismo especial: broches, pedrería y rosarios superpuestos aportan el dramatismo y la exuberancia característicos de un verano firmado por Dolce & Gabbana.

El color vuelve gracias a Polo Ralph Lauren

Frente al minimalismo de Prada, Polo Ralph Lauren apuesta por la energía del color y el espíritu preppy americano. Jerséis anudados sobre los hombros, pantalones cargo, pañuelos sustituyendo a las corbatas y una paleta vibrante convierten la colección en una de las más optimistas de la temporada. La firma reafirma una idea cada vez más presente en la moda masculina: vestir bien también significa divertirse.