Las diseñadoras del abanico que llevó Tana Rivera a Las Ventas: «Tiene esencia taurina y ella la representa a la perfección»

Hay accesorios que simplemente completan un look y otros que se convierten en protagonistas de una historia. El abanico pertenece a esa segunda categoría: un objeto cargado de tradición, elegancia y memoria que vuelve a reivindicar su lugar como una de las piezas más especiales dentro de la moda. El último ejemplo lo encontramos en Las Ventas, donde Tana Rivera convirtió un gesto tan cotidiano como refrescarse con un abanico en una imagen llena de simbolismo. Para combatir el calor, recurrió a un accesorio que acabaría convirtiéndose en uno de los detalles más comentados de la tarde: un abanico burdeos con estampado floral rojo que encajaba a la perfección con la esencia taurina del momento.

El modelo elegido fue el Amapola de Banikair, una pieza artesanal con un precio de 85 euros, elaborada en madera de Kaotibé calada artesanalmente y algodón. Su estampado floral rojo sobre fondo burdeos es un diseño propio y exclusivo de la firma, una combinación que transmite fuerza, feminidad y una clara inspiración en la cultura española.

Detrás de esta pieza está Banikair, una marca creada por dos hermanas, Marta y Paula Ruiz, que han querido recuperar el valor emocional del abanico tradicional y darle una nueva vida dentro de la moda actual.

«Nos ilusiona recuperar ese valor tan especial que siempre ha tenido el abanico en nuestra cultura. Ese objeto que pasa de madres a hijas, que guarda recuerdos y que, además de ser útil, tiene algo profundamente emocional»

La firma nace de una relación muy cercana con el mundo nupcial. «Desde pequeñas hemos vivido una relación cercana al mundo nupcial por parte de nuestro padre, que ha dedicado su vida profesional al sector», cuentan. Esa experiencia, unida a su formación en diseño y marketing, les llevó a crear una marca donde conviven tradición, artesanía y diseño contemporáneo.

Todos sus abanicos están elaborados artesanalmente en España, manteniendo unos valores ligados a la calidad y a la autenticidad. Cada pieza pasa por un proceso minucioso: desde el trabajo de la madera, con varillajes calados manualmente y lacados por artesanos especializados, hasta la preparación de los tejidos mediante plisado y apresto antes del montaje final.

La inspiración de Banikair bebe especialmente de Andalucía, sus tradiciones y su identidad cultural. Sus colecciones de invitada reflejan esa conexión con el sur y con elementos como el mundo taurino, una referencia que se hace especialmente evidente en el modelo Amapola.

«El modelo ‘Amapola’ tiene una identidad estética inspirada en la cultura taurina. Tana Rivera representa a la perfección esa esencia»

Más allá de ser un complemento bonito, para Banikair el abanico es una pieza con significado propio. En el mundo nupcial, sus diseños se han convertido en una opción cada vez más buscada porque permiten crear recuerdos únicos: bordados con iniciales, fechas especiales, frases personales o pequeños símbolos que cuentan la historia de una pareja.

«No debe ser un simple complemento, sino una pieza al nivel del resto del estilismo de la novia», explican sus creadoras. Para ellas, la clave está en elegir un diseño que tenga personalidad y que acompañe al vestido sin restarle protagonismo.