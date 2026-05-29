La tarde triunfal de Roca Rey en Madrid: el Rey le arropa en Las Ventas y lo celebra junto a Tana Rivera

Si el pasado miércoles Roca Rey desató la locura en el centro de Madrid entre un grupo de adolescentes, el 28 de mayo, el peruano confirmó que es uno de los hombres del momento. El novio de Tana Rivera regresó a Las Ventas por todo lo alto en una tarde de toros marcada por la presencia de numerosos VIPs que no han querido perderse la faena del torero, que no salió por la puerta grande, pero sí consiguió el aplauso del tendido.

Como manda la tradición, el rey Felipe VI —que fue recibido por José Luis Martínez-Almeida y su mujer, Teresa Urquijo— ha presidido este jueves 28 la Corrida de la Prensa. Sin embargo, el monarca ha roto con la norma y, en lugar de vivir la tarde de toros desde el palco, se ha sentado en barrera. Una prueba de que quería seguir muy de cerca el cartel de la tarde, que lo formaron Roca Rey, Diego Urdiales y Bruno Aloi. Sin embargo, el marido de doña Letizia no ha sido el único rostro conocido en Las Ventas, sino que este edificio histórico —dedicado al toreo— se ha convertido en una auténtica alfombra roja.

Todos los VIPs que han asistido a Las Ventas a ver a Roca Rey

En los tendidos más codiciados de la plaza tampoco faltaron algunos de los nombres con mayor peso en el universo social y digital. Los influencers Tomás Páramo —que considera a Roca Rey como un hermano— y Pablo Castellano se movieron por Las Ventas como auténticos protagonistas paralelos de la tarde. Cercanos, relajados y saludando a conocidos a cada paso, confirmaron que la tauromaquia vuelve a ocupar un lugar destacado entre los perfiles más influyentes de las redes sociales y la nueva aristocracia madrileña.

Otro de los focos de atención estuvo en José Luis Martínez-Almeida y Teresa Urquijo. El matrimonio, consolidado ya como uno de los más queridos del panorama nacional, despertó sonrisas, saludos y más de una mirada cómplice. Él, disfrutando del ambiente taurino con entusiasmo; ella, elegante y discreta, derrochó naturalidad con todos aquellos que se acercaron a intercambiar unas palabras.

Muy cerca de ellos, Isabel Díaz Ayuso volvió a demostrar que Las Ventas es casi una extensión natural de su agenda social. La presidenta de la Comunidad de Madrid fue recibida con aplausos a su llegada y siguió la corrida comentando cada detalle con aficionados, amigos y habituales de la plaza, evidenciando una vez más su estrecha vinculación con el mundo del toro.

Y si alguien convirtió los pasillos del coso madrileño en una auténtica pasarela fue Carmen Lomana. Impecable, sofisticada y perfectamente consciente del interés que despierta, avanzó entre saludos, fotografías y peticiones de selfies. Su presencia, como suele ocurrir, no pasó desapercibida para nadie.

La tarde también dejó una fotografía muy reveladora de la diversidad de generaciones que hoy conviven alrededor de la tauromaquia. Entre los asistentes se encontraban Tana Rivera, cada vez más integrada en un universo que forma parte de la historia de su familia; Estrella Morente, entregada a cada lance con la pasión que la caracteriza; David Summers, aficionado confeso; el futbolista Dani Ceballos; María Dolores de Cospedal o Nuria González, entre otros muchos rostros habituales de la vida social madrileña.

Sin embargo, la verdadera escena de la jornada se vivió casi tanto en los pasillos como en el ruedo. Cada vez que Andrés Roca Rey tomaba la muleta, decenas de teléfonos se alzaban al unísono como si se tratara de una estrella del rock. Políticos, empresarios, influencers, aristócratas y celebridades compartían una misma reacción: la necesidad de inmortalizar cada uno de sus movimientos.

Y es precisamente ahí donde reside el fenómeno Roca Rey. El torero peruano ha logrado algo extraordinariamente difícil en estos tiempos: trascender el ámbito taurino para convertirse en un auténtico fenómeno social. Su nombre reúne a generaciones distintas, sensibilidades opuestas y perfiles que rara vez coinciden en un mismo lugar. Lo suyo ya no se mide únicamente en triunfos en el ruedo, sino también en capacidad de convocatoria, magnetismo y relevancia pública.

Porque ayer, en Las Ventas, la corrida era importante. Pero la sensación general era otra: Madrid no había acudido únicamente a los toros. Madrid había acudido a ver a Roca Rey.