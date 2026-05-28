Roca Rey desata la locura entre adolescentes en el centro de Madrid bajo la atenta mirada de Tana Rivera

La Plaza de Oriente de Madrid ha sido el escenario de la última cita de una de las parejas del momento. Andrés Roca Rey y Tana Rivera han sido captados de nuevo tras pasar unos días inolvidables en El Rocío. Horas antes del regreso del diestro a la Plaza de Toros de Las Ventas, el peruano se ha reunido con la hija de Fran Rivera para pasear por el centro de la capital —además, casualidad o no, estuvieron muy próximos al Teatro Real, que anoche reunió a numerosos rostros conocidos—.

Roca Rey desata la locura entre las adolescentes

Roca Rey vive en España desde hace años, donde ha encontrado su casa y ahora también a su pareja. La noticia de su romance con Tana Rivera, con la que empezó a comienzos de año, cogió de sorpresa a muchos —y también a muchas que, probablemente, tengan pósters del torero en sus habitaciones—. Precisamente, en su última cita en el centro de Madrid, el diestro ha protagonizado un divertido momento bajo la atenta mirada de Tana.

Mientras paseaban por esta conocida zona, un grupo de adolescentes no dudaba en rodear a Roca Rey para pedirle fotos. Una estampa de lo más divertida y que prueba que el torero ha roto muchos corazones tras salir a la luz su relación con Tana.

Lejos de mostrarse incómodo, el peruano atendió con cercanía a todas las adolescentes que se acercaron emocionadas, protagonizando una de las imágenes más comentadas del día. Una estampa espontánea y muy reveladora del enorme tirón que el torero sigue teniendo entre el público más joven, incluso después de hacerse pública su relación con Tana Rivera.

Porque sí: desde que salió a la luz su romance, muchas admiradoras han visto cómo uno de los solteros más deseados del universo taurino dejaba definitivamente de estar disponible. Y viendo escenas como esta, queda claro que Roca Rey continúa levantando pasiones allá por donde pasa.

Mientras tanto, Tana Rivera observaba la escena con una sonrisa y absoluta naturalidad, confirmando la complicidad que ambos desprenden desde que comenzó su historia de amor a principios de año. Aunque siempre han intentado llevar su relación con discreción, lo cierto es que cada una de sus apariciones públicas alimenta aún más el interés alrededor de una de las parejas más inesperadas —y comentadas— del momento.

La hija de Fran Rivera, que mantiene un perfil mucho más reservado en los últimos meses, parece haberse convertido en uno de los grandes apoyos del torero en una etapa especialmente intensa para él, marcada por sus compromisos profesionales y su reciente recuperación tras la grave cogida sufrida esta temporada. Muy unidos y cada vez más cómodos juntos, ambos atraviesan un momento especialmente dulce.

Y es que, más allá del revuelo que provoca Roca Rey entre sus admiradoras, hay un detalle que cada vez resulta más evidente: el diestro solo tiene ojos para Tana. Miradas cómplices, gestos de cariño y planes compartidos que confirman que lo suyo va muy en serio.