El pasado viernes 10 de abril, salió a la luz una información verdaderamente sorprendente que tiene estrecha vinculación con Andrés Roca Rey y Tana Rivera. ¿En qué consiste, exactamente? En que el torero y la hija de Fran Rivera habrían decidido comenzar una relación sentimental. A pesar de todo, desde que se dio a conocer esta noticia en Y ahora Sonsoles, lo cierto es que ninguno de los dos se ha ocultado en absoluto, a pesar de ser conscientes de que eran el centro de todas las miradas. De hecho, las cámaras de Europa Press captaron a Tana Rivera en los tendidos de la plaza de toros de Brihuega, en Guadalajara, para apoyar a su novio.

A pesar de todo, y aunque se trató de intentar conseguir unas primeras declaraciones, la joven tiró de cautela para alegar que se trataba «de una tarde más», aunque todos los allí presentes eran conscientes de que no era así. Aunque se ha hecho público el noviazgo hace un par de días, todo parece apuntar a que ambos están tomándose este vínculo con calma. De hecho, en las últimas horas, Fran Rivera se pronunció al respecto: «Yo no tengo nada que decir», comenzó explicando, y añadió: «Yo lo que deseo es que mi hija sea feliz y, bueno, es su decisión. Que la respetéis en la medida que podáis… pero bueno, que yo ahí no tengo nada que opinar».

La primera foto de Roca Rey y Tana Rivera tras confirmarse su noviazgo

Si hay algo que caracteriza a la pareja, es que se rodean de muy buenos amigos. Muchos de ellos, que tienen en común, aparecen en la primera imagen que ha salido a la luz de ambos desde que salió la noticia de su relación. Los dos aparecen abrazados, muy cariñosos y muy sonrientes, por lo que nos da a entender que están profundamente enamorados.

Es evidente que hay que ser muy fino para identificarlos en la fotografía, pero se les reconoce a la perfección. En la imagen compartida por el influencer Pablo Castellano, marido de la también creadora de contenido María Pombo, podemos ver a Roca Rey y Tana Rivera con gafas de sol disfrutando de un fantástico día de primavera. Ella luce un jersey blanco, y él con una chaqueta negra con un suéter granate enlazado anudado a su cuello. Es más, observamos cómo la joven apoya su cabeza en el hombro del torero, mientras él la rodea con su brazo.

El motivo de este encuentro con amigos fue la celebración del cumpleaños de Marco Juncadella Hohenlohe, empresario y marido de la creadora de contenido Lucía Bárcena. Junto a Roca Rey y Tana Rivera, se encontraban varios rostros conocidos, como es el caso de la familia Pombo, María García de Jaime y su marido, Tomás Páramo. De hecho, este último tiene una gran amistad con el diestro, puesto que hemos podido verle en numerosas plazas de toros apoyándole de forma verdaderamente incondicional.