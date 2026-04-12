Tana Rivera ya no esconde su nuevo romance: las primeras imágenes apoyando al torero Roca Rey en Brihuega

Parece que el amor tiene su propio camino y, si no, que se lo digan a Tana Rivera. Mientras la hija de Eugenia Martínez de Irujo y Francisco Rivera olvida a sus últimos novios, Manuel Vega y Álvaro, daba la sensación de que su corazón estaba cerrado y con necesidad de sanar. Pero no ha sido así. En el momento en que alguien te gusta, apuestas por él y eso es lo que ha hecho joven con el torero Andrés Roca Rey. Parece que cuando los sentimientos llaman, no hay que ignorarlos.

Todo está yendo bastante rápido. Mientras que el viernes se hablaba de su supuesta relación, ayer la prensa social se comenzó a hacer mayor eco de la noticia, hasta que horas después se vio un detalle que parece que asegura que hay algo especial entre ambos jóvenes. La nieta de la duquesa de Alba acudía a la corrida de toros de Brihuega (Guadalajara) para ver cómo el maestro conquistaba el ruedo.

Tana Rivera no asistió sola y fue acompañada de unas amigas, que la arroparon en todo momento. Mientras la prensa le preguntaba sobre su supuesta relación con el torero, esta prefería dar una respuesta escueta como «una tarde más en los toros». Una ve dentro, se la vio en el tendido disfrutando de los momentos previos y acercándose a hablar con otras caras conocidas como Cari Lapique y Nuria González, con las que compartió sonrisas cómplices y confidencias.

Es verdad que, aunque el idilio haya salido hace relativamente poco, no es la primera vez que la hija de Eugenia Martínez de Irujo va a ver al diestro torear, es más, a veces lo ha hecho con Victoria Federica de Marichalar, a la cual también se le ha relacionado sentimentalmente con el peruano. También lo hizo el domingo pasado en la Maestranza (Sevilla), donde él compartía cartel con Morante de la Puebla y la nieta de la duquesa de Alba aparecía con su padre y Lourdes Montes.

La joven se le notaba con una energía especial y con una aparente felicidad que se vestía de ilusión. Además, también se preparó para la ocasión y llevó un estilismo que es el favorito de las pijas y casi un uniforme sobre la elegancia que requiere este tipo de eventos. En esta ocasión lució una blusa de color rojo con fruncidos, un pantalón negro de corte sastre, un chaleco en tono verde de terciopelo y botas de estilo cowboy, todo complementado con gafas de sol negras. Un look bastante cómodo e incluso simple, pero que a Tana Rivera le sienta fenomenal.