Tana Rivera está en uno de los momentos más dulces de su vida. O, como diría la generación Z, en su prime. La hija en común de Fran Rivera y Eugenia Martínez de Irujo ha hecho una aparición estelar en el evento de Rabat, donde además de desvelar cómo celebró su último cumpleaños -que fue el pasado 16 de octubre-, ha hecho un balance sobre su situación actual y sobre su soltería. Fiel a su naturalidad, la joven ha contado cuáles son sus planes de futuro, como ser madre y formar una familia numerosa -a pesar de no tener novio actualmente-.

Los planes de futuro de Tana Rivera

Desde hace años, Tana Rivera es una diana ideal para muchas marcas que han convertido a la nieta de la duquesa de Alba en la embajadora -e imagen- ideal de sus empresas. Días después de cumplir 26 años, la hija de Fran y Eugenia ha reaparecido en el photocall de Rabat, donde ha desvelado que sus joyas más especiales son herencia de sus abuelas: «Mis anillos, que uno es de mi abuela Cayetana y otro de mi abuela Carmen, los llevo a diario y así siento que están conmigo».

Tana Rivera hace un balance de su situación actual tras cumplir 26 años. (Foto: Gtres)

En este evento, Tana ha contado que su cumpleaños lo celebró de manera íntima junto a su padre y, posteriormente, reunió a sus íntimos amigos: «Comí con mi padre y con Lourdes ese mismo día y por la tarde quedé con mis amigos para tomar algo. Rodeada siempre de los míos y feliz».

Con cierto respeto a las preguntas de la prensa -a pesar de desenvolverse a la perfección ante los micrófonos-, la joven no ha dudado en hablar sobre su vida personal. Además, ha aclarado cuál es su situación sentimental tras años de relación con Manuel Vega, con el que rompió hace unos meses: «Estoy en un momento muy feliz, me siento muy completa, trabajando mucho en mí y a nivel profesional también. Estoy en un momento de auto amor, son etapas de la vida y ahora me toca esta. Sé que es para hacer algo grande y bonito. Y, sobre todo, para construir mi futuro. Tiene muchísima ventajas la soltería. Disfruto mucho de mi familia, de mis amigos… Disfruto mucho de todo y como que ahora no me ata nada, puedo viajar, conocer, entrar…».

Tana Rivera en la boda de Cayetano Martínez de Irujo y Bárbara Mirjan. (Foto: Gtres)

Eso sí, a pesar de su soltería, Tana confía en que llegará el hombre de su vida, con el que desea formar una familia numerosa: «No dejo de creer en el amor. Y me encantaría casarme, formar una familia… Es uno de mis sueños. Y dar unos cuantos nietos… Como todavía me queda… Me encantaría familia numerosa, muero con mis hermanos. Me he aburrido mucho siendo hija única hasta que tuve 15 años. Con mi hermana Carmen -la primogénita en común de Fran Rivera y Lourdes Montes- voy a hacer mucho de lo que me ha faltado de pequeña».