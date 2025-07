Cayetana Rivera da un paso al frente y toma el testigo de sus dos abuelas: "Lo mejor de cada una"

Tana Rivera se ha convertido en protagonista absoluta de la última portada de la revista ¡Hola!, a la que ha concedido su entrevista más sincera hasta el momento, y es que la joven reconoce que es la perfecta mezcla de dos mundos: el de la tradición y el glamour de los flashes, al igual que le ocurriese a sus abuelas: Carmina Ordoñez y la duquesa de Alba. «Tengo la pasión y la sensibilidad de los Rivera y la elegancia y el carácter de los Alba», asegura. «Esa mezcla me define». Y es que Tana habría encontrado el perfecto equilibrio entre ambas familias y se «lleva lo mejor de cada una».

La hija de Fran Rivera y Eugenia Martínez de Irujo está viviendo un año repleto de cambios, en el que disfruta de su familia, amigos y también parece haber encontrado su sitio dentro del entramado mediático. Más sincera que nunca, Tana asegura que le debe mucho a sus padres, sobre todo «por la educación y los valores que le han dado». De hecho, no duda en afirmar que su madre es su mejor amiga, de la que aprende cada día y con la que comparte muchos planes. «Vamos al campo, al cine, a conciertos, de compras…», detalla. Mientras que, por otro lado, la joven también disfruta del tiempo que pasa junto a Fran Rivera, Lourdes Montes y sus tres hermanos. «Es mi referente», dice sobre el torero.

Profesionalmente, Tana también va despuntando poco a poco, ya no solo con su faceta como modelo, sino que incluso ha presentado su primera colección de moda. Un proceso que ella ve como muy genuino y natural. «He aprendido a confiar más en mí, a no tener miedo de probar cosas nuevas», confiesa. «Todo lo que estoy haciendo este año nace de un deseo genuino de crecer». Además, la joven también se anima a hablar sobre sus planes de futuro, entre los que se encontraría casarse. Un gran día que tiene muy claro cómo le gustaría que fuese, ya que pretende que sea algo «muy íntimo, lleno de verdad y estar rodeada de la gente que quiero». De hecho, ella asegura que no quiere nada excesivo ni extravagante, ya que eso no la representa en absoluto. «Un día en el que se palpe el amor por encima de todo».

Y es que la nieta de la duquesa de Alba tiene muy claras cuáles son sus prioridades en la vida: su familia y «la familia que ha escogido», además de poder sentirse en paz consigo misma. Aunque, por encima de todo, vivir el presente. La joven se muestra realmente orgullosa por poder tener a su familia unida. «La familia es lo primero para mí, y mis hermanos son una parte esencial de mi vida», sostiene. Y es que los pequeños Carmen, Fran y Nicolás se han convertido en la gran alegría de la casa y son los que «arreglan cualquier día malo».