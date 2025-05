Hace exactamente 14 años del «flechazo» de Fran Rivera con su actual mujer y la madre de tres de sus cuatro hijos, Lourdes Montes. La Feria de Sevilla de 2011 fue el enclave en el que se conocieron el torero y la entonces abogada (a través de unos amigos en común), que en un primer momento se mantuvo reticente con el hijo de Paquirri y Carmina Ordoñez. La Feria de Abril de la capital hispalense es el escenario perfecto para unir a muchas parejas que, entre sevillanas y rebujitos, comienzan sus historias de amor. Este fue el caso del diestro y de la andaluza, ambos de familias muy conocidas de Sevilla y que, sin duda alguna, estuvieron destinados a encontrarse.

Los primeros y clandestinos meses de amor de Fran y Lourdes

Los comienzos de Lourdes Montes y Fran Rivera no fueron nada fáciles. El diestro, que tuvo un pasado sentimental conocido, tuvo que hacer malabares para ganarse no solo la confianza de su actual esposa, si no de su suegra. Aunque el hermano de Cayetano Rivera tuvo claro tras ver a Lourdes que sería la mujer de su vida, la realidad es que el torero retirado tuvo que trabajar mucho para conquistar a la entonces abogada, sobrina de José Manuel Soto, al que Fran ya conocía.

Francisco Rivera y Lourdes Montes en la Feria de Abril. (Foto: Gtres)

En una entrevista en Antena 3, la diseñadora de moda contó que más allá de que ella en un principio quisiera llevar su relación con la máxima discreción ante los medios, su madre le advirtió sobre el torero y sus intenciones, debido a que, tras su matrimonio con Eugenia Martínez de Irujo, tuvo otros affaires con mujeres conocidas como Cecilia Gómez o Elisabeth Reyes. «Me dijo que lo dejara directamente, que no lo quería conocer», contó Montes tras la primera conversación que tuvo con su madre sobre Fran. «Me llevaba diez años, torero, famoso, ligón…», explicó la sevillana. Sin embargo, la opinión de Lourdes Parejo Zabala cambió radicalmente tras conocer a la pareja de su hija, al que quiere como uno más de la familia. «Ahora es mía absolutamente. Cuidando a su hija, queriéndola como la quiero, los nieto que tiene… qué mas», dijo Fran.

Desde el comienzo, Rivera tuvo claro que Lourdes era la mujer de su vida y fue por ello que no tardó en pedirle matrimonio. El 14 de septiembre del 2013 la pareja pasó por el altar en primer lugar en una ceremonia civil en El Recreo de San Cayetano, la finca donde nació Antonio Ordóñez, el abuelo del novio, en Ronda. Un enlace al que acudió su entorno más cercano y Cayetana, la hija de Fran con Eugenia Martínez de Irujo, que siempre ha tenido una muy buena relación con Lourdes y la familia Montes Parejo.

Diez meses después, el matrimonio puso el broche de oro a su relación en la capilla de la Esperanza de Triana de Sevilla. Fue en este enclave, el 12 de julio del 2014, donde se juraron amor eterno ante los ojos de Dios en una ceremonia religiosa en la que no faltó la emotividad y los guiños a los difuntos de la familia, como los padres de Fran o el progenitor de Lourdes, que falleció años antes.

Desde entonces, Lourdes y Fran son uno de los matrimonios más consolidados del papel couché y prueba de su amor son los tres hijos que tienen en común: Carmen, Curro y Nicolás, que llegó al mundo hace unas semanas, con los que viven en la capital hispalense, donde tienen fijada su residencia y la ciudad en la que surgió su historia de amor.