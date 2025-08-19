¿Qué le pasa a Amador Mohedano?: el cuadro médico que el hermano de Rocío Jurado intenta suavizar

No se habla de otra cosa. Amador Mohedano ha reaparecido públicamente con un impactante cambio físico que ha dejado sorprendidos a propios y extraños. Y es que luce una figura extremadamente delgada que ha hecho saltar todas las alarmas sobre su estado de salud. Ha sido su hija, Chayo Mohedano, la que ha compartido con sus seguidores de Instagram unas fotografías familiares de este verano en las que el aspecto de su padre no ha pasado desapercibido. Desde el programa TardeAR, Frank Blanco, el presentador del formato, ha comentado que se trata de una imagen que nada tiene que ver con la que vimos hace 20 días, momento en el que el hermano de Rocío Jurado realizó declaraciones ante los medios tras haber estado ingresado por ciertos problemas estomacales.

«Ha sido una revisión que ha tardado más de lo debido. Tenía que habérmela hecho hace cinco meses y no vine. […] Me empezó a doler el estómago y nada, ya está. Hay que hacer más pruebas», decía por aquel entonces sin entrar en más detalles sobre su diagnóstico. Más adelante, su hija Chayo señaló que su progenitor necesitaba «tiempo y tranquilidad» y ahora, al salir a a la luz estas preocupantes imágenes, ha sido su sobrina Gloria Camila la que ha explicado que durante su estancia en el hospital «no pudo comer sólidos» y que tal vez por eso era más visible su pérdida de peso. Aun así, hacía hincapié en que se encontraba bien «tranquilo y en reposo» y que ahora «comía más y tenía más apetito». Pero, ¿qué es lo que verdaderamente le pasa a Amador Mohedano?

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Rosario Mohedano (@rosariomohedano)

¿Qué enfermedad tiene Amador Mohedano?

Aunque por ahora se desconoce el motivo exacto por el que Amador ha experimentado este último bache de salud, lo cierto es que cabe recordar que hace tan solo un año también fue ingresado por una úlcera en el estómago que comenzó a darle problemas. Un cuadro médico que podría haberse repetido en esta ocasión.

Además, en 2019, el hermano de la apodada como La más grande anunció que tenía un tumor. Lo hizo a través de una entrevista concedida a la revista Semana, donde detalló que se trataba de un cáncer de seno paranasal de cavidades nasales. No obstante, al mismo tiempo, Amador señalaba que los médicos fueron optimistas y que le dijeron que se lo habían detectado a tiempo.

Amador Mohedano y su espectacular cambio físico. (Foto: Gtres y Redes sociales)

A pesar del complicado historial médico que ha experimentado a lo largo de los años, Amador siempre ha intentado continuar con su vida. De hecho, a principios de julio, fue visto en el entierro de Michu y no mostró ningún tipo de flaqueza delante de las cámaras. No obstante, aunque trata de suavizar la situación, lo cierto es que tiene una situación clínica complicada.