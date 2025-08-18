Amador Mohedano hace saltar las alarmas con su impactante cambio físico

Amador Mohedano afronta una etapa bastante delicada en cuanto a salud se refiere. Y es que el pasado mes de julio, el hermano de Rocío Jurado se llevaba un buen susto tras ser ingresado en el hospital de Jerez de la Frontera para realizarle diversas pruebas. Visiblemente desmejorado, las últimas imágenes que hemos podido ver de Amador despiertan una gran preocupación entre sus seguidores, ya que luce excesivamente delgado. Algo sobre lo que su querida sobrina Gloria Camila no ha dudado en pronunciarse desde el programa TardeAR, donde colabora.

«Su imagen preocupa», anunciaba el presentador Frank Blanco. «Es una imagen impactante, nada que ver con la que vimos hace apenas 20 días», alegaba al respecto. Tras salir del hospital, Mohedano comparecía ante los medios y aseguraba que, dentro de lo malo, ya se encontraba mejor e intentaba transmitir un mensaje bastante tranquilizador.

«Han sido unas pruebas que han llevado más tiempo de lo habitual, porque tenía una revisión a la que tendría que haberme sometido desde hace cinco meses», explicaba al respecto. «Me llamaron porque no vine y menos mal porque empezó a dolerme el estómago y ahí me han tenido hasta que me han curado y me han dado el alta». Sin embargo, las recientes instantáneas en las que aparece posando junto a sus hijos, indican todo lo contrario. ¿Qué le ocurre realmente a Amador Mohedano?

Amador Mohedano en Cádiz. (Foto: Gtres)

Si bien su hija Chayo, –fruto del matrimonio con Rosa Benito–, dejaba entrever hace unas semanas que su padre «necesita tiempo y tranquilidad» para poder reponerse, ahora ha sido Gloria Camila la que ha despejado todas las dudas al respecto.

«Es verdad que en su estancia en el hospital no pudo comer sólidos y su problema fue del estómago», ha detallado la joven en Telecinco. «Ha ido poco a poco… Él está bien, está tranquilo y en reposo», desvelaba al respecto la colaboradora de Telecinco, quien también ha anunciado su participación en Supervivientes All Stars.

Captura de Gloria Camila en el plató de ‘TardeAR’. (Foto: Gtres)

El preocupante cambio físico de Amador Mohedano

Recientemente, Chayo también mostraba públicamente el amor que siente por su padre con una tierna publicación familiar .»¡Todos los días doy gracias a la vida por un día más y estar rodeada de los míos!», asegura. «¿Y para ti? ¿Cuál es tu mayor tesoro?», pregunta a sus seguidores de Instagram, junto a un vídeo en el que resume perfectamente cómo han sido sus vacaciones, llenas de momentos para el recuerdo junto a las personas que más quiere.

De momento, Amador sigue evolucionado favorablemente, según ha indicado Gloria. «Ahora come más, tiene más apetito», asegura. Y es que durante su ingreso médico, el ex de Rosa Benito se sometía a una endoscopia, procedimiento que, lamentablemente, «le ha dejado la garganta y la voz un poco tocada». Además, no cabe duda de que en todo momento cuenta con el cariño de los suyos, que no se han separado de su lado en ningún momento.