Chayo Mohedano aprovecha su aparición en Telecinco para destapar el estado de Amador Mohedano

Rosario Mohedano, más conocida como Chayo, ha regresado a la televisión. Tras 7 años apartada del foco mediático y envuelta en numerosos procesos judiciales por sus demandas a la productora encargada del extinto formato Sálvame, la hija de Amador Mohedano y Rosa Benito ha reaparecido en la pequeña pantalla. Lo ha hecho en el programa Fiesta y con el único fin de deleitar a la audiencia con una de sus nuevas composiciones musicales. Por ese motivo, la intérprete ha entrado al plató y antes de actuar se ha sentado al lado de Álex Blanquer y César Muñoz y ha concedido una corta entrevista en la que ha afrontado diversas cuestiones que le afectan directamente.

Como no podía ser de otra manera, uno de los colaboradores le ha preguntado acerca de la salud de su padre, que ha estado ingresado recientemente. A lo largo de la estancia, Chayo no fue vista acudiendo a visitarlo y eso hizo saltar todas las alarmas. Unos rumores de mala relación que se han esfumado con sus declaraciones. «Mi padre está bien», ha comenzado diciendo, dejando patente que se mentiene informada y al tanto de la situación. «Ahora necesita tiempo y tranquilidad», ha apuntado días después de conocerse el alta de su progenitor. Y también se ha mostrado optimista con la evolución de su afección: «Poco a poco irá a mejor, no fue nada grave», ha revelado.

Chayo Mohedano en ‘Fiesta’. (Foto: Telecinco)

Durante el periplo hospitalario del hermano de Rocío Jurado, la compositora ha confesado que siempre «ha estado tranquila», ya que Amador se encontraba en manos de los facultativos, y ha señalado que solo quiere «que esté bien». Antes de estas palabras, Rosario había recibido numerosas críticas por su ausencia en el hospital, unas acusaciones que confiesa que no le han afectado en absoluto. «Lo tengo superado», ha sentenciado haciendo alusión a esta y a otras muchas situaciones en las que se la ha puesto en entredicho en diferentes platós de televisión.

La actuación de Chayo y Amor

Después de mantener una charla distendida y calmada junto a los presentadores y algunos tertulianos, Chayo se ha puesto en pie para interpretar su tema Ave Fénix acompañada por su amiga Amor Romeira. Esta canción forma parte de su nuevo disco, una recopilación de letras escritas y producidas por ella misma, de las que se siente tremendamente orgullosa. Se trata de una melodía que hace referencia al resurgir, a cómo ese pájaro tocó fondo y alzó el vuelo de nuevo de entre sus cenizas.

Tras atravesar esa situación, en la que se ha inspirado para componer, Chayo tiene claras cuáles son las necesidades más importantes y sus metas en la vida. «He venido al mundo para criar a mis hijos y hacer música», ha reflexionado. Una trayectoria profesional con la que se siente muy plena, ya que se ha podido dedicar «a lo que siempre he querido, que es cantar», ha verbalizado agradecida.