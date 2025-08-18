Las llevaba mi abuela y juré no ponérmelas, pero estas sandalias de Parfois son la última moda entre las más estilosa

Mi abuela llevaba unas sandalias muy parecidas a las de Parfois, pese a que juré no ponérmelas más, se han convertido en tendencia. Podemos empezar a cuidar un poco más este tipo de prendas y complementos que tienen un aire clásico y sin duda alguna acabarán siendo nuestros mejores aliados de un extra de estilo. Volvemos a inspirarnos en modelos clásicos a la hora de lograr aquello que queremos y más.

Podremos empezar a pensar en este tipo de detalles que pueden acabar siendo lo que marquen estos días en los que todo puede acabar siendo posible. Estaremos muy pendientes de un complemento con el que Parfois triunfa por todo lo alto. Habrá llegado ese día en el que conseguiremos darle a nuestro estilismo, el plus de buenas sensaciones que nos aportará esta pieza retro, elegante y cómoda. Es hora de apostar claramente por un elemento que puede acabar convirtiéndose en un extra de buenas sensaciones que será el que nos afecte de lleno en estos próximos días. Si estás pensando en hacerte con las sandalias de este verano y los que están por llegar, no lo dudes, son estas.

Parfois tiene la última moda entre las más estilosas

Este tipo de calzado se ha convertido en la mejor opción posible de unas jornadas en las que caminar se convierte en una realidad que vamos aplicando de tal forma que conseguiremos darle a nuestro estilismo un buen aliado del confort y la elegancia.

Sin duda alguna, habrá llegado ese momento en el que tendremos que buscar entre ciertos detalles que acabarán siendo esenciales. Es momento de apostar por una serie de elementos que pueden acabar siendo lo que nos acompañe en estos días de temporada.

Por lo que, quizás necesitamos recuperar un clásico que se reinventa. El estilo de abuelas y madres no se repetirá, ellas eran las encargadas de darnos una lección en muchos sentidos. Capaces de hacer posible lo imposible y de estar siempre impecables.

En aquellos tiempos de trabajo duro, un tipo de calzado se impuso como el más buscado del verano. Con nombre propio y en esta ocasión hechas de un material diferente, es posible que aún estén en perfectas condiciones las cangrejeras que hace 30 o 40 años tu abuela tenía en casa.

Juré no ponérmelas porque las llevaba mi abuela

La realidad es que este tipo de calzado se convirtió en uno de los más destacados de estos años en los que la comodidad iba de la mano con un estilo único. La versatilidad era casi impuesta, aunque eso sí, las prendas y complementos de mayor calidad obligaban a aprovecharlos al máximo.

Los misterios de Anaïs desde su blog nos descubre el origen de estas sandalias: «Sus orígenes no están muy claros pero muchas fuentes señalan que las fabricó un Francés en el año 1946. Dado a que el cuero escaseaba Jean Dauphan probó a fabricar el calzado con tiras de goma evocando el diseño de los zapatos de los pescadores. Su empresa de plásticos localizada en Les Sarraix se quedo con la patente de estas zapatillas cangrejeras fabricandolas hasta el año 2003 que tuvieron que cesar la producción por el quiebre de la compañía. Esta fue vendida a una empresa británica. No creamos que el boom de las cangrejeras fue solo aquí…que va, llego a Australia, Sudamérica, a América.En 1980 se alcanzaron unas ventas de 5 millones de unidades. Un año más tarde en 1981 un banquero estaba de visita en Sudamérica , las vio y quedo enamorado. Poco después hizo un pedido insertándolas en el mercado americano. Así durante años y años ha sido un artículo de uso para veraneantes, playeros y mariscadores metiéndose hace un par de veranos ya en las tendencias de moda veraniega».

Por lo que podremos redescubrir este diseño que gracias a Parfois reinterpretamos. Nada de plástico y menos ese duro que llevamos en los años 80 o 90, en este caso son unas sandalias de piel que se adaptarán a nuestro día a día de una forma excepcional.

La marca de bajo coste nos transporta a aquellos tiempos en los que menos era más con la ayuda de una pieza de esas que impresionan y que pueden acabar siendo los que nos acompañarán en estos días. Este tipo de calzado tiene un diseño que nunca pasará de moda.

Podremos aprovechar estas sandalias, incluso si nos atrevemos a usarlas con esos calcetines que quizás hasta ahora no habíamos ni imaginado. Son tiempos de aprovechar al máximo esa inversión que vamos a hacer en un calzado que o te encanta o lo odias.

Las llevaron orgullosas nuestras abuelas en ese boom que sin duda alguna puede volver con este tipo de piezas de primera calidad a precio de saldo. En Parfois sólo nos costarán 35 euros.