Éste es el color de pelo que más favorece a los cabellos finos, según el peluquero Alberto Cerdán: "Dan más volumen"

Hay un color de pelo que favorece a los cabellos finos, dan más volumen, según un experto como Alberto Cerdán que comparte sus conocimientos por redes sociales. A la hora de apostar por un tono de pelo adecuado para nuestra edad o peinado, deberemos tener en cuenta que lo que buscamos es que nos aporte el volumen necesario. Un cambio de tendencia que, sin duda alguna, deberemos tener en cuenta y puede ser esencial en estos días que tenemos por delante, es una coloración que nos dará volumen de forma casi inesperada.

Es hora de saber qué tono nos puede quedar mejor, en especial en estos días en los que cada detalle cuenta. Tenemos que empezar a prepararnos para un giro radical a la hora de conseguir un cambio de tendencia esencial. Cada pequeño gesto cuenta y en este caso, lo que acabaremos necesitando es un plus de buenas sensaciones en forma de un volumen que nos dará más de una sorpresa. El peinado es la parte más visible de nuestro día a día, un elemento que deberemos cuidar al máximo.

El peluquero Alberto Cerdán sabe como conseguir más volumen

Las redes sociales son una forma de conocer a los expertos en peluquería de nuestro país. Grandes maestros que quizás tenemos más cerca de lo que nos imaginaríamos y pueden darnos más de una sorpresa del todo inesperada en forma de peinados y tendencias.

Todos los pelos y melenas pueden ser bonitos, el secreto está en ponerse en las manos adecuadas. En este caso, en manos de un experto que puede darnos ese peinado espectacular que estamos buscando. Un plus de buenas sensaciones que, sin duda alguna, deberemos tener en consideración.

Es hora de darse un cambio de look de esos que impresionan y para conseguirlo, nada mejor que hacerlo de la mano de unos expertos que pueden darnos más de una alegría. En este caso en forma del tono ideal para nuestro cabello, sea fino o se haya vuelto fino con la edad.

Los años pasan y eso quiere decir que deberemos estar preparadas para afrontar estos cambios que pueden cambiar incluso nuestra melena. Para conseguir ese peinado ideal o esa imagen que queremos ver en el espejo, nada mejor que ponerse en manos de grandes profesionales.

El color de pelo que favorece si tienes el pelo fino

Un buen color y un corte puede acabar siendo lo que necesitamos para vernos bien en el espejo. Estamos empezando un año en el que queremos volver con más fuerza que nunca a nuestra rutina y para conseguirlo, nada mejor que pequeños consejos que serán esenciales.

Los expertos de Tucabellosano también nos dan algunos consejos para lucir melena que podemos poner en práctica en estos días después de apostar por esos tonos rubios que nos ayudarán a ganar volumen.

Paso 1: limpieza ligera, pero eficaz

Uno de los errores más comunes en el pelo fino es sobrecargarlo de productos pesados. Por eso, el lavado es clave. Necesitas un champú que limpie bien el cuero cabelludo (donde suele acumularse grasa) pero que sea ligero, sin siliconas pesadas ni aceites que lo apelmacen.

Recomendación:

Busca champús voluminizadores o específicos para cabello fino. Formulados para aportar cuerpo sin dejar residuos. Algunos contienen proteínas vegetales o colágeno marino, que fortalecen la fibra capilar sin añadir peso.

Consejo extra:

Lava el cabello con agua tibia, nunca demasiado caliente, y enjuaga muy bien. Un cuero cabelludo limpio es la base para un cabello con volumen.

Paso 2: acondicionador solo donde lo necesitas

Sí, puedes (y debes) usar acondicionador aunque tengas el pelo fino. Pero hazlo con estrategia: aplícalo solo de medios a puntas, evitando la raíz. Esto ayudará a desenredar, suavizar y evitar el frizz sin eliminar el volumen en la parte superior.

Recomendación:

Elige acondicionadores ligeros, sin siliconas pesadas. Los que tienen fórmulas tipo “milky mist” o textura líquida son ideales para este tipo de cabello.

Tip pro:

Si notas que incluso el acondicionador más ligero te deja el pelo apelmazado, prueba usar mascarillas o acondicionadores pre-shampoo, es decir, antes del lavado, una o dos veces por semana.

Paso 3: nutrición sin peso

El pelo fino también puede estar seco o dañado por tintes, herramientas de calor o el sol. Pero la nutrición debe ser cuidadosa para no perder volumen. Aquí entran en juego los tratamientos específicos: mascarillas livianas, sprays fortalecedores o tratamientos con proteínas.

Tratamientos ideales:

Mascarillas con queratina vegetal o proteínas de arroz.

Sérums ligeros para puntas abiertas.

Sprays voluminizadores sin aclarado que fortalezcan desde la raíz.

Fórmulas a evitar:

Aceites densos como argán o coco puro (al menos en grandes cantidades). Mejor opta por texturas en bruma o aceites muy ligeros, como el de jojoba.