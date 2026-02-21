Ocho de cada 10 chicas llevan esta chaqueta de cuello alto de Zara

Dicen las dependientas de Zara que de 50 chicas que entran a la tienda, 48 salen con ella puesta o colgada del brazo. Y no es exageración. La famosa cazadora biker efecto piel de 59,95 euros se está agotando cada pocas horas aunque la repongan sin parar. Vamos, que no es una chaqueta, es un fenómeno de ventas.

La clave está en el cuello subido. Ese detalle que convierte cualquier look normalito en look de chica que sabe de moda aunque haya salido con prisa de casa. Las firmas de lujo ya lo avisaron hace meses. Saint Laurent, Michael Kors o Missoni lo enseñaron en pasarela y la tienda de Amancio Ortega, que tiene radar fashion, lo tradujo en versión accesible y viral.

Cómo la lleva Vicky Martín Berrocal

Vicky la lleva como se llevan las cosas cuando sabes que te favorecen. Oversize, relajada, con actitud y sin esfuerzo aparente. El truco está en no pelearse con la chaqueta. Ella deja que la prenda sea protagonista y la combina con básicos. Resultado. Estilismo fácil pero con presencia.

Vicky Martín Berrocal confirma el fenómeno: la biker efecto piel se lleva suelta, con actitud y sin esfuerzo. (Foto: Redes Sociales)

Esta biker tiene cuello subido, hombros con trabillas, bajo elástico, cierre cruzado oculto y forro interior. Traducción. Parece cara aunque no lo sea.

La chaqueta viral de Zara que está arrasando.

Otro punto a favor. Va de la XS a la XXL. Es decir, Zara ha hecho algo que a veces parece misión imposible. Que una prenda viral le quede bien a cuerpos distintos y estilos distintos. Además está en negro y marrón, para las clásicas y para las que quieren variar sin arriesgar.

Cómo la combina María Pombo

María Pombo también tiene la chaqueta viral de Zara. (Foto: Redes Sociales)