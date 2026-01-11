El plan de Amancio Ortega en La Coruña mientras su hija Marta celebraba su cumpleaños

El 10 de enero es una fecha especial para la familia Ortega. Tal y como hemos recogido en LOOK, Marta, actual presidenta de Inditex, celebra su cumpleaños y en esta ocasión ha cumplido 42. Pero, ¿qué hacía Amancio mientras su hija festejaba esta fecha tan señalada? El emblemático empresario se dejó ver en el Club Náutico de La Coruña, un establecimiento que se ha convertido en su lugar de confianza. Lo curioso es que no estaba sólo, sino que le acompañaban dos políticos muy queridos en la ciudad: Francisco Vázquez y Gema Igual.

El encuentro entre Amancio Ortega y sus amigos ha tenido lugar después de la jornada Interparlamentaria del Partido Popular y hemos tenido conocimiento del mismo gracias a una imagen publicada por Gema Igual en su cuenta de Instagram. «Me manda esta foto mi amigo Paco Vázquez, ex alcalde de Coruña, como recuerdo de la comida y clase magistral de política que me ha dado hoy y en la que también he saludado a otro gran empresario como es Amancio Ortega. Gracias a los dos por vuestra aportación a España», ha escrito la política.

La imagen publicada por Gema Igual. (Foto: Instagram)

El fundador de Inditex cuenta con el reconocimiento y apoyo de todo el país, pero es especialmente querido en Galicia porque allí todo el mundo puede ver lo generoso que es. Lleva una vida normal y sigue vinculado a su empresa, se preocupa por sus trabajadores, que ahora están bajo el mando de Marta Ortega, e intenta solucionar los problemas que afectan a su entorno. Quiere pasar inadvertido y ha encontrado su particular refugio en el Club Náutico de La Coruña, pero es normal que su presencia haya terminado trascendiendo, especialmente porque estaba acompañado de otros dos rostros conocidos.

Gema Igual, alcaldesa de Santander, es diputada del Grupo Popular en el Parlamento de Cantabria, por eso ha participado este fin de semana en la reunión mencionada al principio de este artículo. Según ha contado Francisco Vázquez, ha sido él quien se ha encargado de presentarle a Amancio Ortega.

Los detalles del encuentro

Amancio Ortega saliendo de un yate. (Foto: Gtres)

Francisco Vázquez ha hablado con El Ideal Gallego después de su reunión con Amancio Ortega y ha dado algunos datos interesantes. «Amancio me saludó al pasar y yo le presenté a la alcaldesa. Es una magnífica alcaldesa que está haciendo una gran labor en Santander, donde gobierna con mayoría absoluta», ha empezado diciendo. Después ha recalcado que Gema Igual está totalmente preparada para su cargo.

«La conozco desde hace tiempo porque preside los premios taurinos de Santander a los que asisto invitado todos los años y porque tuvo la gentileza de presentarme en dos de las conferencias que di en Santander estos últimos años en el Ateneo y en el Palacio de la Magdalena. En otra de las conferencias me presentó a Alfonso Ussía. Todos los días por la mañana, sobre las ocho a ocho y media, visita un barrio o una zona de Santander y charla con los vecinos», explica Francisco, Paco como le llamaban sus allegados, sobre Gema.

Como vemos, Amancio Ortega ha celebrado el cumpleaños de su hija bien acompañado y en su lugar de confianza: el Club Náutico.