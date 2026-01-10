Infancia en los jesuitas, adolescencia en Suiza y carrera en Londres: la selecta educación de Marta Ortega

Hoy es un gran día para Marta Ortega. Este 10 de enero celebra su 42 cumpleaños convertida en una de las grandes damas de la alta sociedad. Desde el 1 de abril de 2022 preside Inditex, la brillante empresa que fundó su padre con mucho esfuerzo y dedicación. Gracias a las importantes decisiones que ha tomado, los resultados no sólo se han mantenido, sino que han mejorado en muchos aspectos. Pero, ¿qué formación tiene la empresaria y por qué dispone de tantos conocimientos? En LOOK tenemos respuesta para esta pregunta.

Marta Ortega nació en Vigo y pasó sus primeros años en Galicia. Sus padres, Amancio Ortega y Flora Pérez, la matricularon en los jesuitas de Santa María del Mar, en La Coruña, uno de los centros más competitivos de la ciudad. Desde sus orígenes, esta escuela sigue un método conocido como Pedagogía Ignaciana que tiene como objetivo «enseñar a ser, enseñar a pensar y enseñar a aprender». En su página web inciden sobre esta idea e informan: «Esta pedagogía propia se apoya en los ámbitos científico-técnico y humano-cristiano de tal manera que los alumnos vuelvan a casa no solo más sabios sino mejores».

Amancio y Marta Ortega en un evento. (Foto: Gtres)

La hija de Amancio Ortega se formó en el mencionado centro, que además cuenta con una enseñanza plurilingüe, por eso actualmente domina varios idiomas. Según los datos oficiales, la presidenta de Inditex habla perfectamente español, inglés, francés e italiano y por supuesto gallego, el dialecto de su tierra natal.

Un internado en Suiza

Tanto Amancio Ortega como Flora Pérez fueron consciente desde el primer momento de lo importante que es conocer otras culturas y sistemas educativos. De esta forma, cuando Marta ya tenía cierta edad le propusieron mudarse a Suiza para que estudiase en un conocido internado. Allí aprendió disciplina, idiomas y lo mejor de todo: mucha independencia.

Marta Ortega en Francia. (Foto: Gtres)

Actualmente, Marta es un referente dentro del mundo empresarial. La competencia sigue sus pasos muy de cerca y ha creado escuela en muchos sentidos, así que es imposible no nombrarla en determinadas situaciones. Todo esto lo ha conseguido gracias a la educación que ha recibido, pero también a la responsabilidad que le ha ayudado a comprender lo importante que es formarse antes de actuar. Siendo «la hija del jefe», podría haber entrado en la empresa de manera directa, pero su progenitor le enseño a abriese paso desde abajo.

La etapa universitaria de Marta Ortega

Después de regresar de Suiza, Marta Ortega tuvo claro que quería seguir los pasos de su padre y se matriculó en Empresariales en la Universidad de La Coruña. Gracias a esta decisión, pudo pasar más tiempo con su familia sin tener que renunciar a su sueño, pero era una alumna brillante y España se le quedó pequeña, así que completó su etapa universitaria en Londres, en la European Business School.

Marta escogió Londres porque allí se encuentra uno de los centros más prestigiosos del mundo para aprender empresariales. En 2007 se licenció en la mencionada especialidad y a partir de ahí comenzó su carrera, una trayectoria repleta de éxitos.