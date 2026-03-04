La vida actual de Andrés Mountbatten-Windsor no tiene nada que ver con la que tenía en su etapa como príncipe. El hermano del rey Carlos III dejó hace algunas semanas el Royal Lodge para instalarse temporalmente en Wood Farm, a la espera de que los trabajos de rehabilitación de Marsh Farm finalicen. En este tiempo, al ex duque de York solamente se le ha visto el día en el que fue detenido por la policía en el marco de las investigaciones que se están llevando a cabo en relación con el caso de Jeffrey Epstein. Andrés pasó casi 12 horas en la comisaría y fue captado por un fotógrafo a la salida. Una imagen que dio la vuelta al mundo.

Desde entonces no se ha vuelto a ver al hermano de Carlos III, que se refugia dentro de Wood Farm con la única compañía de los dos corgis que estuvieron al lado de Isabel II sus últimos años, así como de apenas dos personas de servicio que le asisten en determinadas tareas. Nada que ver con el extenso personal que tenía en el Royal Lodge o antes cuando residía en uno de los apartamentos del Palacio de Buckingham.

Vista de Wood Farm en Sandringham. (Foto: Gtres)

Las nuevas restricciones de Andrés

Mientras las investigaciones siguen su curso y a la espera de lo que pueda ocurrir con el ex duque, Andrés intenta adaptarse a esta nueva vida. Una vida mucho más modesta que la que tenía antes, pero, aún así, más lujosa que la de muchos de los británicos.

Tal como han confirmado medios británicos, al hermano del rey Carlos III se le han impuesto una serie de normas y restricciones que tiene que cumplir y que no son de su agrado. No se ha confirmado quién le ha impuesto estas normas, pero todo apunta a que proceden directamente del Palacio de Buckingham.

Andrés montando a caballo. (Foto: Gtres).

A Andrés no se le permite salir a montar a caballo, algo que hacía mucho mientras estaba en Windsor, incluso en el pasado con la Reina Isabel. Al ex duque se le ha prohibido montar porque se considera que no es apropiado dada su situación. Sin embargo, no es la única restricción que se le ha impuesto, sino que tampoco se le permite abandonar la finca sin permiso y sin un acompañante ni recibir visitas que no han sido previamente autorizadas. Una restricción de movimientos que se asemeja a la de una prisión, aunque en un entorno mucho más privilegiado.

Los únicos consuelos de Andrés

A pesar de estas restricciones, la situación de Andrés podría ser peor. Según se ha podido saber, en los últimos días se ha arreglado la conexión a internet en la zona, que llevaba experimentando problemas desde el pasado mes de octubre. Aunque no se ha confirmado, todo apunta a que esta reparación se ha acelerado precisamente por la mudanza del hermano del rey Carlos III, pero ha beneficiado a todos los residentes de la zona, incluida la familia real durante sus estancias en Sandringham.

Marsh Farm, la residencia definitiva de Andrés. (Foto: Gtres)

Además, el padre de las princesas Beatriz y Eugenia cuenta con la compañía de las dos mascotas que estuvieron al lado de su madre en sus últimos años. Los dos perritos de raza corgi fueron un regalo de Andrés a su madre y quedaron en manos del ex duque y su ex mujer tras su muerte. A Muick y a Sandy sí que se les ha visto en las inmediaciones de Wood Farm con miembros del personal que trabaja en Sandringham.

Hace unos días también se supo que Andrés no iba a tener a varias personas a su servicio, pero tampoco iba a estar del todo solo. Se ha determinado que un ayuda de cámara y un cocinero trabajarán en Wood Farm y se ha dicho a estas personas que se dirijan a él como señor y no como alteza. No obstante, algunas fuentes aseguran que tanto los vecinos como varios miembros del personal de Sandringham se han quejado de la presencia del ex duque.