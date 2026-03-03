El perfil de líder de la princesa Leonor recibe el aplauso de la prensa internacional

La princesa Leonor no es una de las royals de su generación que más presencia mediática tiene, pero su papel no pasa desapercibido. Ni dentro ni fuera de nuestras fronteras. Centrada en estos momentos en la última etapa de su formación militar en la Academia General del Aire y del Espacio de San Javier, la heredera sabe perfectamente cuál es su papel y es plenamente consciente de lo que le espera en el futuro.

En cada una de sus apariciones públicas, en cada uno de sus discursos, la princesa recalca su compromiso con la institución y con los españoles, a quienes les pidió cuando cumplió la mayoría de edad que confiaran en ella. Una estrategia con la que sigue los pasos de su padre y que es fruto de la esmerada educación que le han dado tanto don Felipe como doña Letizia.

La princesa Leonor en el Congreso. (Foto: Gtres)

La mirada de la prensa británica

Precisamente en los últimos días la figura de Leonor ha vuelto a llamar la atención de los medios internacionales, especialmente en el Reino Unido donde varios portales han dedicado artículos a la heredera. Entre ellos, el prestigioso diario The Times, que asegura que la princesa de Asturias encarna un estilo de líder silencioso pero decidido, basado más en el servicio que en el espectáculo. Una afirmación que va en línea con la actitud que siempre mantiene la hija mayor de los Reyes, poniendo su compromiso y su sentido del deber por encima de todo.

La princesa Leonor a bordo del Pilatus Pc-21. (Foto: Gtres)

Varios portales han destacado la intensa y estricta formación de Leonor, sobre todo, su instrucción militar. Tres años en los que ha pasado por las tres academias y que están muy lejos de la formación castrense de otros royals de su generación. Ninguno de ellos ha tenido una formación tan estricta, algunos incluso solamente han hecho cursos parciales. Por ejemplo, Tatler se ha fijado en el último paso de Leonor en San Javier. El portal ha calificado de hazaña su primer vuelo en solitario a bordo del Pilatus Pc-21. Al mismo digital le ha llamado la atención que la heredera lleve en su uniforme tanto el apellido de su padre como el de su madre.

El diario The Telegraph ha destacado la cuidada estrategia que se está siguiendo en la preparación de Leonor y la compara con lo que se hace en el Reino Unido: «Hay un contraste inmenso en la manera que la que España y el Reino Unido preparan a sus futuras reinas. La princesa Leonor sigue siendo poco conocida fuera de España con un perfil público que esta cuidadosamente manejado y centrado en el foco nacional», aseguran desde este medio.

El Rey Felipe VI acompañado de la Reina Letizia y la princesa Leonor. (Foto: Gtres)

Por su parte, otro de los diarios más importantes del Reino Unido, The Guardian, sentencia que Leonor lo que está ganando es respeto y prestigio, no fama. No obstante, esto no contrasta con el interés que pueda generar a otros niveles, como ocurre con su estilo, que llama la atención de los medios especializados. Ellos están muy acostumbrados a analizar los diseños que lleva doña Letizia, a la que se considera una de las reinas más elegantes de su generación.