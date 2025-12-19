Leonor, a los mandos del Pilatus: primer vuelo en solitario antes de volver a casa por Navidad

La princesa Leonor ya vuela sola. Pocos meses después de ingresar en la Academia General del Aire y del Espacio, la heredera ha protagonizado su primer vuelo en solitario a los mandos del avión de entrenamiento del Pilatus PC-21, conocido como «la suelta». La Casa de S.M. el Rey ha compartido una serie de imágenes y un vídeo donde se ve a la hija mayor de los Reyes don Felipe y doña Letizia muy sonriente y concentrada mientras surca los aires de una zona de Murcia, donde se encuentra el centro en el que está completando su formación militar.

Cuatro meses después después de ingresar en la academia y tras superar las diferentes fases de instrucción, la princesa de Asturias ha alcanzado las competencias necesarias para realizar este primer vuelo en solitario con seguridad. Así lo han anunciado desde la Casa de S.M. el Rey como comentario al vídeo en el que se ve todo el proceso de este primer vuelo en solitario de la heredera, desde la salida del hangar hasta el aterrizaje. Leonor fue recibida entre aplausos por algunos de sus compañeros tras completar con éxito este vuelo.

El vuelo se realizó el jueves 18, aunque ha sido ahora cuando la Casa Real y el Ejército del Aire han compartido las imágenes, junto a más material gráfico que nos permite hacernos una idea de cómo ha sido el día a día de la hija mayor de los Reyes don Felipe y doña Letizia a lo largo de estos meses.

Del simulador a los rescates

Leonor ha estado inmersa en su instrucción y ha participado en diferentes actividades, que incluyen clases teóricas, pero también prácticas. La hemos visto practicando con el simulador y aprendiendo cómo funciona el avión, pero también saltando de un helicóptero en una actividad de supervivencia y rescate en el mar o en la celebración de la jura de bandera. Una de las cosas que ha llamado la atención es que la princesa ha cambiado su habitual moño alto por una coleta con trenza que a veces enrolla para hacer un moño trenzado.

La princesa practicando en el simulador. (Foto: Casa de S.M. el Rey)

Vuelta a casa por Navidad

La publicación de estas imágenes se ha realizado justo cuando la princesa de Asturias ha terminado las clases en San Javier y tiene por delante unas semanas de descanso con motivo de las fiestas navideñas. No se conocen los planes concretos de la Familia Real para estas fechas, más allá de que suelen pasar tanto la Nochebuena como el día de Navidad en el Palacio de la Zarzuela.

Aunque es posible que veamos a los Reyes y a sus hijas en alguna salida privada a lo largo de los próximos días, de manera oficial la Familia Real no retomará su agenda hasta principios de enero, con la Pascua Militar. Un acto al que la princesa Leonor lleva asistiendo varios años y en el que esta vez es muy probable que veamos también a su hermana, que no tiene que reincorporarse a las clases en Lisboa hasta el día 12.