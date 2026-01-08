La infanta Sofía, la verdadera ‘reina’ en el resumen anual del Instagram de la Casa Real

Al igual que el pasado año, la última semana de 2025 la Casa de S.M. el Rey compartió en su perfil en Instagram una serie de publicaciones con imágenes que resumen la actividad de los Reyes, la princesa Leonor, la infanta Sofía y la Reina Sofía. Un total de 20 fotografías en cada caso con los mejores momentos de los últimos 12 meses, empezando por don Felipe y cerrando con doña Sofía, que a sus 87 años sigue siendo un miembro en activo de la institución.

Cada una de las publicaciones ha generado numerosas reacciones entre los seguidores del perfil, que la Familia Real estrenó aprovechando el décimo aniversario de la proclamación de Felipe VI como jefe del Estado. Hoy, más de un año después, la cuenta tiene un millón de seguidores y casi 700 publicaciones, a las que hay que sumar los stories que desaparecen a las 24 horas. El perfil se ha convertido en una herramienta de comunicación fundamental para la Familia Real, capaz de conectar de manera instantánea con la gente y ofrecer una visión más cercana de las actividades de la Casa Real.

La popularidad de Sofía

A pesar de que la infanta Sofía es uno de los miembros con menos peso institucional dentro de la Familia Real, ha llamado la atención que su resumen del año en imágenes ha sido el que más reacciones ha acumulado. El post ha concentrado casi 90.000 me gustas, a los que hay que sumar los cientos de comentarios de los usuarios.

La Casa del Rey ha escogido 20 fotografías que reflejan muy bien cómo ha sido este último año en la vida de la hermana de la princesa de Asturias. Un año marcado por su mayoría de edad y por el inicio de sus estudios universitarios en Lisboa. De hecho, una de las imágenes de sus primeros días en la capital lusa es la portada de la galería, que también incluye instantáneas de su graduación en Gales, del posado por su 18 cumpleaños y varias con la princesa Leonor, de quien es el mejor apoyo.

Aunque el resumen del año de la infanta Sofía es el que más reacciones ha acumulado, también los del resto de los miembros de la Familia Real han tenido una importante repercusión. En el caso de la princesa Leonor, su post recopilatorio ha conseguido casi 68.000 ‘me gustas’, una cifra, por cierto, muy superior a la de los Reyes o a la de la Reina Sofía. Este dato deja claro que tanto la infanta como la princesa conectan mejor con la sociedad y su popularidad está en alza.

Los Reyes y doña Sofía, a la cola

A pesar de que en estos momentos los Reyes son la cara más visible de la institución, las reacciones a su resumen del año han sido menores que las de sus hijas. Doña Letizia ha conseguido casi 31.000 ‘me gustas’ frente a los poco más de 25.000 del jefe del Estado, cuyas imágenes fueron las primeras que compartió la Casa Real. La Reina Sofía no ha sido solamente la última de la que se ha hecho público el resumen gráfico del año, sino que también ha sido el que menos repercusión ha tenido, apenas 16.000.

Las cifras del año pasado

2024 fue el primer año que se publicaron estos resúmenes anuales, dado que el perfil público en Instagram se había inaugurado pocos meses antes. En este primer resumen, don Felipe obtuvo casi 85.000 ‘me gustas’; doña Letizia, algo más de 48.000; la princesa de Asturias, en torno a los 89.000; la infanta Sofía, poco más de 60.000 y la Reina Sofía 31.000.

Esto significa que la popularidad del Rey ha bajado de manera exponencial -un 70%-en este tipo de publicación, la de la Reina también ha experimentado una bajada de 17.000 ‘me gustas’, la de doña Sofía se ha reducido a la mitad y la de Leonor también ha bajado en más de 20.000 seguidores, ya que el pasado año ella fue la más popular. Solamente la infanta Sofía ha aumentado su cifra y ha pasado de 60.000 a casi 90.000. Un incremento que refleja que, a pesar de que su actividad oficial es menor que la de su hermana, conecta mucho con los seguidores.