Incredulidad en las pasarelas: el minimalismo ha muerto y 2026 marca el regreso del lujo más ruidoso y dramático

La moda vive un momento de gran visibilidad impulsado por las redes sociales, las tendencias virales y la constante exposición de estilos en plataformas digitales. En este contexto, la forma de vestir se ha convertido en una manera inmediata de expresar identidad, estatus y personalidad. Durante algunos años el llamado lujo silencioso dominó las tendencias, con prendas discretas, minimalistas y sin logotipos evidentes. Sin embargo, recientemente ha comenzado a ganar protagonismo una estética completamente diferente: el lujo más ruidoso.

Esta tendencia apuesta por lo llamativo, lo visible y lo expresivo. Colores intensos, estampados audaces y logotipos grandes vuelven a ocupar un lugar central dentro del universo de la moda contemporánea. Según Ana Gómez, influencer de moda, asegura que el «Lujo ruidoso es todo lo que grita marca, mucha logomanía». Este tipo de tendencia se caracteriza por una estética que busca llamar la atención de forma inmediata. A diferencia del minimalismo del lujo silencioso, esta tendencia se apoya en prendas con logotipos visibles, colores vivos, brillos, estampados llamativos y diseños que destacan a simple vista.

El regreso del lujo más ruidoso y dramático

En el mercado accesible también se observan ejemplos claros: Zara propone blazers con lentejuelas o estampados metálicos, Mango apuesta por vestidos satinados en colores intensos, y Parfois incorpora bolsos con texturas brillantes y detalles dorados. La principal diferencia con el lujo silencioso radica en la intención estética: mientras uno busca discreción y elegancia sutil, el otro apuesta por la visibilidad y la expresión individual. Para incorporarlo con equilibrio, se recomienda combinar una prenda llamativa con básicos neutros y elegir accesorios que complementen el look.

¿Qué es el lujo ruidoso y cómo se evidencia en la moda?

El lujo ruidoso es una tendencia estética que se caracteriza por destacar visualmente. A diferencia de los estilos más discretos, este enfoque busca captar la atención a través de colores intensos, estampados llamativos, texturas brillantes y logotipos visibles.

En lugar de apostar por la sutileza, el lujo ruidoso celebra la exageración, el impacto visual y la presencia fuerte en un look. Este estilo suele verse en prendas con detalles metálicos, lentejuelas, combinaciones de colores vibrantes o diseños gráficos que se convierten en protagonistas.

Incluso las marcas de moda accesible han incorporado esta estética en sus colecciones. Algunos ejemplos incluyen:

Gucci: chaquetas con el logo visible, estampados llamativos y combinaciones de colores atrevidas. “Literal podemos reconocer la marca a kilómetros”, asegura Ana Gómez.

Luis Vuitton: bolsos con el monograma icónico visible y prendas con patrones reconocibles de la marca.

Dior: piezas con logotipos destacados, bordados llamativos y accesorios con gran presencia visual.

Las diferencias más destacadas entre lujo más ruidoso y lujo silencioso

Aunque ambas tendencias se relacionan con el mundo de la moda premium o aspiracional, sus enfoques son completamente diferentes. Algunas de las principales diferencias incluyen:

Visibilidad del diseño

El lujo ruidoso destaca por prendas llamativas y fácilmente reconocibles. La influencer @bysydneyyeager afirma que el lujo ruidoso «se centra en artículos más extravagantes y detallados, por lo que podrías notar pieles sintéticas, por ejemplo, así como artículos más brillantes».

El lujo silencioso apuesta por la discreción y la elegancia sutil.

Uso de logotipos

En el lujo ruidoso los logotipos suelen ser grandes y visibles.

En el lujo silencioso casi no aparecen o se mantienen ocultos.

Impacto visual: lujo más ruidoso

El lujo ruidoso busca captar la atención de inmediato.

El lujo silencioso prioriza la elegancia discreta y atemporal.

Colores y estampados

El lujo ruidoso utiliza colores intensos, estampados audaces y contrastes.

El silencioso prefiere tonos neutros y paletas minimalistas.

Mensaje de estilo

El ruidoso expresa personalidad, creatividad y presencia.

El otro transmite sofisticación y refinamiento.

Marcas destacadas que apuestan por el lujo más ruidoso

Este tipo de ruido no solo aparece en marcas accesibles, sino también en grandes marcas que apuestan por diseños audaces y reconocibles. Algunas de las marcas más asociadas con esta estética incluyen:

Versace

Con sus estampados barrocos, colores intensos y logotipos visibles, es una de las casas que mejor representa el lujo llamativo.

Gucci

Durante los últimos años ha popularizado el uso de combinaciones atrevidas, logos visibles y diseños con fuerte identidad visual.

Dolce & Gabbana

Con estampados exuberantes, bordados y referencias culturales fuertes, mantiene una estética claramente visible.

Consejos para usar la tendencia del lujo ruidoso

Incorporar el lujo ruidoso en el estilo personal puede ser una forma interesante de experimentar con la moda. Sin embargo, es importante hacerlo con equilibrio. Algunos consejos útiles incluyen:

Seleccionar una prenda principal

Un blazer brillante, un vestido colorido o un bolso llamativo puede ser suficiente para destacar un look.

Combinarla con prendas neutras

Para evitar excesos, se recomienda equilibrar una pieza llamativa con básicos en tonos neutros.

No abusar de los accesorios

Si la ropa es muy llamativa, los accesorios pueden ser más simples para mantener armonía visual.