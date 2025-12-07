Aunque la Navidad está a la vuelta de la esquina, la agenda de la Casa del Rey todavía no se ha parado, de hecho, don Felipe y doña Letizia todavía tienen por delante algunos compromisos antes de disfrutar de las vacaciones. Lo que sí se sabe es cuando se retoma la actividad institucional. El día 6 de enero, como cada año, los Reyes reaparecen tras el parón estival en la Pascua Militar. La princesa de Asturias volverá a acompañarles un año más, pero todavía está por confirmar si se sumará la infanta Sofía. La hija menor de don Felipe y doña Letizia cumplió la mayoría de edad hace unos meses y su presencia en actos institucionales ha ido en aumento.

Los días de descanso de Sofía

Según el calendario del Forward College de Lisboa, los alumnos estarán libres a partir del 18 de diciembre. Los dos días anteriores están reservados para recuperación de horas lectivas por diferentes causas, como enfermedades, fiestas nacionales… Por tanto, se espera que Sofía llegue a España el mismo día 18 o un poco después, dependiendo de si tiene alguna actividad privada.

La infanta tiene más vacaciones esta vez que su hermana, ya que no se tiene que reincorporar a las clases hasta el día 12 de enero. Esto le da más tiempo para hacer otros planes privados o incluso un viaje tras la vorágine de las fiestas navideñas.

La infanta Sofía en los Premios Princesa de Asturias. (Foto: Gtres)

Las vacaciones de Leonor

En el caso de la princesa Leonor, la información que ha trascendido es que en la Academia General del Aire y del Espacio las vacaciones de Navidad empiezan el 20 de diciembre (sábado) y terminan justo después del 6 de enero. Esto significa que la heredera tendría que estar de vuelta el día 8, tras participar en la Pascua Militar. El pasado año, la princesa embarcó en el Juan Sebastián Elcano tras volver de las vacaciones de Navidad. La infanta Sofía estuvo en la celebración del día de Reyes en casa de Jesús Ortiz, pero no en la Pascua Militar, ni tampoco en la despedida de su hermana en Cádiz. Este año se espera que ambas vuelvan a merendar con su abuelo en el día más mágico de la temporada.

La Reina Letizia, la infanta Sofía y la princesa Leonor en Asturias. (Foto: Gtres)

Los planes de la Familia Real

No se conocen los planes de la Familia Real para estas fechas tan especiales, que los Reyes suelen aprovechar para disfrutar de tiempo en familia o para hacer algún viaje. El día 24 todos ven el discurso de don Felipe y la cena es de tipo buffet. El 25 suele ser la Reina Sofía la anfitriona.

De cara a finales de año nunca se sabe exactamente qué es lo que hacen, sobre todo ahora que Leonor y Sofía son mayores y pueden hacer planes por separado con amigos. Antes lo habitual era que la familia se trasladara a Baqueira, pero esto es algo que no ocurre desde hace mucho.

La Reina Sofía y la princesa Leonor en un acto oficial. (Foto: Gtres)

El pasado año los Reyes y sus hijas se trasladaron hasta un mercadillo en Valencia para apoyar a afectados por la DANA. Una visita sorpresa que fue la primera de Leonor y Sofía a los damnificados. Otros años se les ha visto yendo al cine o a ver espectáculos típicos de estas fechas, como una familia más.