Una boda aplazada y un duro golpe familiar: Makoke cumple 56 y deja atrás su año más difícil

Tan solo unos días después de celebrar el cumpleaños de su primogénito, Javier Tudela, y de disfrutar de una escapada familiar por Córdoba, este lunes, 29 de diciembre, Makoke ha soplado las velas de su 56º cumpleaños. Por ahora, se desconoce cómo pasará la televisiva esta fecha tan especial, ya que no ha concretado si continúa en la ciudad andaluza o si, por el contrario, ya ha regresado a Madrid. No obstante, sea como fuere, lo que está claro es que será una jornada muy especial con la que dejará atrás el que podría decirse que ha sido uno de los años más complicados de su vida, en lo que a nivel personal se refiere.

Todo apuntaba a que el 2025 sería un año que devolvería la ilusión en el amor a Makoke, ya que el 12 de septiembre estaba programada su boda con Gonzalo, su actual pareja. Sin embargo, a escasas semanas de su celebración, concretamente en el mes de agosto, la ex concursante de Supervivientes anunció la cancelación de su enlace matrimonial debido al grave problema de salud que atravesaba un familiar muy cercano. Cinco días después, reapareció completamente devastada, con un semblante serio y vestida de negro a las puertas de la Clínica Universidad de Navarra, donde permanecía ingresado dicho familiar en la planta de oncología.

Makoke, rota en la entrada de la Clínica Universidad de Navarra. (Foto: Gtres)

Como no podía ser de otra manera, dichas imágenes generaron una gran preocupación en torno a Makoke y su círculo más cercano y, aunque en principio era todo un misterio la identidad del familiar que atravesaba por un revés de salud, fue su nuera, Marina Romero, la que dio un paso al frente y publicó un mensaje en la red con el que dejó entrever que se trataba de ella. Lo hizo el mismo día en el que se tendría que haber celebrado la boda de su suegra, dedicando unas emotivas palabras al padre de sus hijos y confesando que se encontraban atravesando «uno de los momentos más difíciles de su camino juntos», así como también publicaba una alarmante fotografía sentada en la silla de un hospital y con una vía puesta en el brazo.

Desde entonces, toda la familia se ha mostrado más unida que nunca. Eso sí, respetando en todo momento la privacidad y el respeto con el que Marina prefiere tratar su enfermedad de cara a los medios. «Debería estar ya casada, pero no ha podido ser. Estamos pasando unos momentos muy duros […] Estoy muy sensible. Llevamos tres semanas de no parar. […] Pero no pasa nada, cuando llegue el momento, celebraremos la boda más que nunca […] Ojalá salga todo bien», señalaba Makoke, visiblemente emocionada, desde el plató de Fiesta, el pasado mes de septiembre.

Makoke en el programa ‘Fiesta’. (Foto: Mediaset)

La emotiva felicitación de Makoke a su hijo Javier Tudela

Makoke siempre se ha mostrado muy cercana con sus dos hijos y su nuera, Marina Romero, y es por ello por lo que no ha querido dejar pasar la oportunidad de dedicarle un emotivo texto a su primogénito por su 32º cumpleaños, celebrado el pasado 25 de diciembre. «Hace 32 años que conocí lo que era el amor más puro e incondicional que existe. A lo largo de los años, se ha ido forjando hasta formar un lazo tan fuerte y bonito a la vez, que me haces sentir la madre más afortunada del mundo, no solo por esa unión, sino además estoy plenamente orgullosa de ver el pedazo de padre que te has convertido. Muchísimas felicidades, mi vida. Te quiero con locura», escribía junto a un carrusel de fotografías de su infancia.

Como no podía ser de otra manera, de la misma manera que Makoke siempre ha felicitado públicamente a sus seres queridos, este 29 de diciembre también está recibiendo multitud de mensajes a través de las redes sociales de parte de numerosos rostros conocidos con los que mantiene una estrecha amistad, como Marta López, Manuel Rodríguez, Arancha de Benito o Raúl Castillo, entre otros.