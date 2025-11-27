Marina Romero ha anunciado en redes sociales su nuevo proyecto profesional. La nuera de Makoke, que el pasado verano causó una gran preocupación tras desvelar que padecía una enfermedad que requería un largo tratamiento, ha comunicado muy ilusionada este salto al mundo empresarial. La influencer, que durante este tiempo ha recibido una oleada de mensajes de apoyo, ha desvelado este reto al que se enfrenta y que ha presentado en su perfil social.

«Comencé este proyecto hace un tiempo, por motivos personales se quedó a un lado, pero es hora de que salga a brillar, por todo el amor, la ilusión y el tiempo, Coucou Bebe, fuiste mi motivo de ilusión a la hora de emprender y empezamos este camino, mejor tarde que nunca. Espero que os guste tanto como a mi, ¿nos acompañas?», ha escrito.

El nuevo proyecto de Marina Romero

Tras varios meses enfocada en su salud, la novia de Javier Tudela ha sacado a la luz este proyecto en el que tanto tiempo lleva trabajando. Se trata de una tienda online de accesorios y juguetes para niños, tal y como desliza la web del negocio online: «En Coucou Bebe, entendemos la importancia de ofrecer a los padres productos de la más alta calidad para el cuidado y bienestar de sus pequeños. Nos enorgullece ser de tu confianza en este emocionante viaje de la crianza».

Entre los productos destaca en su catálogo un kit de Bienvenida al Mundo, un kit de vajilla de silicona, una heladería de madera de juguete o una manta muselina. Objetos cuyo precio oscilan los 5,40 euros hasta los 26 y que son ideales para recién nacidos.

Seguramente Marina, que se convirtió en madre muy joven, haya encontrado en su experiencia y en sus hijos pequeños una inspiración para abrir este negocio que, en redes sociales, ya acumula casi mil seguidores en Instagram.

Lo último sobre su tratamiento

Tal y como ha desvelado en su última publicación, este reto profesional tuvo que paralizarlo durante un tiempo para centrarse en su salud.

Javier Tudela y Marina Romero en la premier de la película ‘Mi soledad tiene alas’. (Foto: Gtres)

El pasado mes de agosto, la joven sorprendió en redes al anunciar que padecía una enfermedad y que, por ende, iba a estar centrada en su recuperación -por lo que su actividad en el universo 2.0 iba a disminuir-. «Estos días han sido los más difíciles de nuestro camino juntos, pero ahí estás tú, sin soltarme la mano ni un segundo, cuidando de mí y de todo. Y aun así encontrando fuerzas para hacerme sonreír cuando más lo necesito. El amor verdadero se ve en los detalles, en la risa que provocas incluso cuando hay miedo, en la forma en que me haces sentir que nunca estoy sola. Sé que detrás de cada paso tuyo hay amor, coraje y un corazón inmenso que late por los cuatro», dijo en una reveladora carta en la que agradeció el apoyo de su pareja y padre de sus hijos.