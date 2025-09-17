Marina Romero, nuera de Makoke, ha reaparecido en redes sociales con un significativo mensaje tras confesar que atraviesa un delicado momento de salud. Hace unos días, la creadora de contenidos publicó en su perfil personal un mensaje dedicado a Javier Tudela, su novio, que hizo saltar todas las alarmas. Ahora, la joven ha vuelto a compartir una reflexión en la que da cuenta cómo se encuentra tras confirmar que requiere, actualmente, de un seguimiento médico.

El significativo mensaje de Marina Romero

Hace solo unas horas, la cuñada de Anita Matamoros -que le ha mostrado públicamente su apoyo a la novia de su hermano- publicó un nuevo post de un álbum de fotos de sus hijos. «Hay cosas que hacemos sin pensar, por inercia», ha comenzado diciendo antes de enumerar las pequeñas cosas que casi nunca se aprecian y que son verdaderos regalos, «como leer un libro bajo la sombra en una tarde tranquila, preparar tortitas una mañana cualquiera, escuchar la risa de tus hijos mientras juegan, o simplemente tumbarse a mirar las nubes pasar». La creadora de contenidos, se ha referido a «pequeños gestos, tan normales que casi nunca los valoramos».

Finalmente, ha concluido con una significativa reflexión sobre lo que de verdad importa: «Y ahí entiendes que lo simple nunca fue pequeño, lo esencial no estaba en lo extraordinario, sino en esos momentos sencillos que siempre estuvieron ahí, esperando a ser apreciados».

Durante estos días, Marina ha tratado de estar en redes sociales lo más activa posible tras comunicar que atraviesa un problema de salud. Lo hizo junto a un carrete de fotos con su pareja, Javier Tudela, con el que tiene dos hijos: «Hace 8 años la vida me regaló a mi persona, a mi amor, a mi compañero. Y si entonces tenía claro que eras el amor de mi vida, ahora sé que ni siquiera alcanzaba a imaginar cuánto», comenzó diciendo.

Fue entonces cuando la influencer desveló que atravesaba un momento muy «difícil» en su camino con el hijo de Makoke, que «no le ha soltado la mano» durante todo este tiempo: «Y aun así encontrando fuerzas para hacerme sonreír cuando más lo necesito. Has movido cielo y tierra para que todo vaya lo más rápido posible. No sé cómo agradecerte todo lo que haces, cómo explicarte lo que siento al mirarte y saber que das el 100% de ti en cada momento».

En esta carta abierta, en donde -al igual que en la última que ha escrito- hace referencia a los pequeños detalles, la joven quiso dejar un mensaje de esperanza sobre su futuro: «Sé que nos esperan días difíciles, pero también sé que contigo a mi lado no hay batalla que no podamos ganar. En esa forma en que me miras incluso en medio de la tormenta y encuentro fuerza, gracias a ti Tengo la certeza de que, cuando todo esto pase, saldremos más fuertes, más unidos y con aún más motivos para celebrar la vida juntos. Te amo con todo lo que soy, con todo lo que tengo y con todo lo que aún nos queda por vivir».