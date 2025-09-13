Makoke, entre lágrimas, tras el mensaje de su nuera: “Cuando llegue el momento celebraremos la boda"

Si todo hubiera seguido según lo planeado, Makoke ya sería la esposa de Gonzalo Fernández. Sin embargo, finalmente no ha podido ser así. En plena cuenta atrás para la celebración, la pareja se vio obligada a cancelar el enlace por motivos de salud de un familiar. Hasta ahora, no se conocían más datos al respecto, pero ha sido justo el mismo día en el que se tendría que haber celebrado la boda cuando su nuera, Marina Romero, ha roto su silencio con un preocupante mensaje en la red que ha hecho saltar todas las alarmas. En él, la joven se ha deshecho en halagos hacia su pareja, Javier Tudela, confesando que se encontraban atravesando «uno de los momentos más difíciles de su camino juntos», así como también publicaba una alarmante fotografía sentada en la silla de un hospital y con una vía puesta en el brazo.

Como no podía ser de otra manera, Makoke no tardaba en interactuar con el post, comentando que «les quería con toda su alma». Pero eso no ha sido todo. Y es que, acudiendo a su habitual puesto de trabajo en el programa Fiesta, la colaboradora no ha podido evitar romperse a llorar al hablar sobre el precioso mensaje que la influencer le ha dedicado a su hijo en Instagram.

Makoke en el programa ‘Fiesta’. (Foto: Mediaset)

«Está siendo un fin de semana complicado. Debería estar ya casada, pero no ha podido ser. Estamos pasando unos momentos muy duros», comenzaba a decir. «Estoy muy sensible. Llevamos tres semanas de no parar. […] Pero no pasa nada, cuando llegue el momento, celebraremos la boda más que nunca […] Ojalá salga todo bien», añadía, desvelando, por primera vez, que el bienestar de Marina fue el motivo por el que decidieron paralizar todos los planes nupciales.

Sin poder evitar las lágrimas, Makoke comentaba que Marina no quería que nada de esto se supiera, pero ahora que ya había dado el paso de hacerlo público, reconocía que era un peso que se había quitado de encima. «Es una pareja que se quiere muchísimo. Están muy unidos. Son muy fuertes los cuatro y la carta es preciosa», expresaba.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de ⠀⠀⠀⠀⠀⠀ MARINA ROMERO (@marinaromerom)

Al hablar sobre cómo estaba llevando su hijo, Javier Tudela, estos duros momentos, la colaboradora no ha podido dejar de llorar. «Mi hijo está fuerte. Hay cosas y momentos que son muy duros y él siempre está ahí para hacernos reír a todos. En algún momento explotará, porque está teniendo una fuerza con los niños y con todo… Nos está dando un ejemplo a todos. Yo no sabía que mi hijo tenía esa fuerza», confesaba.

La televisiva narraba que se enteró de todo cuando estaba de vacaciones en Estepona, momento en el que se dio cuenta «de que la vida te cambia en cuestión de segundos». «En cuanto me enteré, dejé todo y me vine para Madrid. Salí corriendo. […] De estar pidiendo a la gente que si quería solomillo o lubina, a de repente todo fuera. Es muy fuerte la vida», reflexionaba. Antes de concluir, hacía hincapié en que Marina «es un amor de niña» y que Gonzalo, su prometido, estaba convirtiéndose en un apoyo muy sólido para todos. «Estamos todos más unidos que nunca», señalaba.