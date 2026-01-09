Primeras palabras de Isabelle Junot tras la muerte de su padre: "Ha tenido una vida muy feliz"

Philippe Junot, el primer marido de Carolina de Mónaco, ha fallecido este jueves 8 de enero en Madrid. Ha sido su hija, Victoria, la que ha anunciado la noticia de su pérdida a través de sus redes sociales y, horas más tarde, ha sido su hermana, Isabelle Junot, la que ha decidido romper su silencio, protagonizando sus primeras palabras e imágenes tras la muerte de su padre.

Isabelle se encontraba en el coche saliendo de su casa de Madrid, junto a su marido, Álvaro Falcó, cuando ha sido sorprendida por la prensa, a la que ha atendido muy amablemente a pesar de los duros momentos que está atravesando. «Estoy bien, en familia. Muchas gracias por vuestro cariño y por estar ahí siempre», comenzaba a decir. Añadía que Philippe «se había ido en paz» y que, aunque es una noticia muy triste, le llena de orgullo el pensar que ha tenido «una vida feliz». «Estamos muy agradecidos de haberle tenido como padre. Ahora tenemos que estar todos juntos como familia», expresaba.

Isabelle Junot y Álvaro Falcó en Madrid. (Foto: Gtres)

Aprovechando su intervención, Isabelle tampoco ha tenido reparo en desvelar cómo se encuentra de su embarazo. «Esta todo bien. Todo fenomenal. Hay mucho que agradecer y nada, ahora a mirar hacia delante. Así que bien, sí», decía sin querer dar excesivos detalles. Fue el pasado mes de octubre cuando el matrimonio anunció que estaba esperando a su segundo hijo en común. «Noticia de última hora. Próximamente… ¿qué será, niño o niña?», escribía Isabelle en su perfil oficial de Instagram. Por ahora, se desconoce tanto el género del bebé como el mes de gestación en el que se encuentra, ya que la pareja parece que prefiere vivir este momento desde la máxima discreción posible.

