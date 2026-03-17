Ni Bernabéu ni Metropolitano: Shakira hace historia y construye su propio estadio en Madrid

Shakira nació en Barranquilla (Colombia), aunque lo cierto es que siempre ha mantenido un fuerte y especial vínculo con España. Fue en nuestro país donde asentó su lugar de residencia durante más de una década, especialmente en Barcelona, y donde vivió su historia de amor con Gerard Piqué, el padre de sus hijos. Sin duda, esta etapa marcó profundamente tanto su vida personal como profesional, y le costó cerrarla cuando rompió con el ex futbolista y decidió poner tierra de por medio, mudándose al otro lado del charco. Sin embargo, la artista nunca ha querido olvidarse del cariño y el respeto que siempre ha recibido de parte de sus seguidores españoles, y es por ello por lo que ha elegido Madrid como escenario para los conciertos finales de su exitosa gira Las Mujeres Ya No Lloran, donde construirá un estado con su nombre para llevarlos a cabo.

Así lo ha anunciado ella misma a través de una entrevista que ha concedido al programa Al cielo con ella —y que se emitirá el próximo domingo a las 22:00 horas en RTVE—, en la que ha dejado más que claro que ya ha comenzado a organizar un show que no pasará desapercibido. «España está reservado para el final. Voy a estar tirando la casa por la ventana desde todo punto de vista […] Live Nation está preparando un estadio especialmente para estos conciertos. […] Se va a llamar el Estadio Shakira», ha explicado.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Al cielo con ella (@alcieloconella_rtve)

En el avance que ha trascendido de la entrevista, la intérprete de Chantaje no detalla el lugar exacto donde se construirá este estadio ni la capacidad de la que dispondrá, aunque lo que sí ha recalcado es que «va a ser algo de otro mundo». «Es una producción que no se ha visto antes en España. Pero ya no puedo decir más, porque me matan», decía entre risas sin querer desvelar ninguna pista más al respecto.

En ese momento, Henar Álvarez, la presentadora del programa, le pregunta cuántos conciertos tiene pensado hacer en la capital española, algo que la artista no confirmó con una cifra exacta, centrándose únicamente en que no sería un evento puntual. «Van a ser más de dos días de conciertos. Dejémoslo ahí», adelantaba.

Shakira en un concierto en el Zócalo de Ciudad de México. (Foto: Gtres)

Cabe destacar que la última vez que Shakira dio un concierto en España fue en 2018, cuando actuó en el marco de El Dorado World Tour en ciudades como Madrid, Barcelona, Bilbao y A Coruña. Es por ello por lo que su regreso a los escenarios de nuestro país está generando una gran expectación por parte de sus seguidores. No obstante, por ahora, se desconoce las fechas oficiales de dichos shows y la jornada en la que saldrán a la venta las entradas.