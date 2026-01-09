Jessica Bueno ha empezado el 2026 con una nueva ilusión sentimental. Se trata de Roberto Mendoza, tal y como ha podido saber LOOK en exclusiva, un productor musical -y amante del violín- que ha trabajado para artistas de la talla de JC Reyes o Arcangel. Aunque la modelo ha tratado de blindar esta nueva relación, lo cierto es que ya ha sido pillada junto a su nuevo amor, que no es desconocido en redes sociales, pues acumula 165 mil seguidores, entre los que se encuentran rostros de la talla de Lara Álvarez o Sandra, CEO de Starlite.

De hecho, tal y como consta en sus redes, Mendoza está completamente volcado en su profesión, a la que dedica gran parte de sus día a día y de sus esfuerzos. Una pasión que protagoniza su muro en Instagram -y que comparte casualmente con Luitingo, el ex de Bueno-, donde por el momento no se ha intercambiado mensajes ni likes con la modelo. Una prueba que da cuenta que no quería que, por el momento, su nombre saliera a la palestra.

Las primeras imágenes de Jessica Bueno y su nuevo amor

Desde su ruptura con Luitingo, no se conocía que Jessica Bueno estuviera de nuevo enamorada, hasta ahora. El tiempo justo adelantó que la ex de Kiko Rivera podría estar ilusionada de nuevo. Un secreto que ya es voz populi, aunque han tratado de llevarlo con la máxima discreción.

Así es Roberto Mendoza, el productor musical de 40 años que ha devuelto la ilusión a Jessica Bueno. (Fotos: Gtres)

Ambos han sido pillados este 9 de enero en Sevilla, donde habían quedado para desayunar. Visiblemente sonriente y vestida con un chándal color rosa chicle, la maniquí andaluza ha entrado en el local donde le esperaba el productor de 40 años. Aunque han entrado y salido por separado, no se trata de un encuentro fortuito, sino de una cita.

Según apuntó el programa vespertino de Telecinco presentado por Joaquín Prat, la ex concursante de Supervivientes llevaría dos meses conociendo a Roberto, con el que hace una vida de pareja normal y ajenos a las miradas de los curiosos. «Están haciendo prácticamente vida de pareja. Entran y salen tanto de la casa de ella como de la de él y hasta hacen la compra juntos. Han hecho compras navideñas juntos y hoy, a las 15:28 horas, el hombre ha salido del domicilio de Jessica Bueno», deslizó Leticia Requejo en el espacio.

Jessica Bueno ha sido pillada este 9 de enero en una cita con Roberto Mendoza. (Foto: Gtres)

La colaboradora televisiva también añadió que «se están conociendo» y que, por el momento, «no hay ninguna etiqueta en la relación». Además, Mendoza recientemente ha vivido una ruptura. «Él asegura que está conociendo a Jessica y que, cuando comenzaron a verse, ya estaba soltero», apuntaba Requejo, que añadía que la ex del productor estaría «desolada» ante un posible «solapamiento entre las relaciones».