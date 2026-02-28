Ni altas ni arqueadas: el diseño de cejas que más te favorece si tienes la frente ancha, según una experta en belleza

Este diseño de cejas que más te puede favorecer si tienes la frente ancha puede cambiarlo todo, según una experte en belleza. Un cambio de ciclo que, sin duda alguna, puede acabar siendo lo que nos marcará muy de cerca. Es hora de apostar claramente por un cambio de ciclo que puede convertirse en la antesala de algo más. Con un giro radical que hasta el momento no sabíamos que podríamos tener por delante, nos espera un cambio en uno de los elementos más destacados de nuestro día a día.

Las cejas son el marco de un maquillaje que puede darnos más de una alegría inesperada. Es cuestión de ponerse manos a la obra con ello. De tal forma que conseguiremos un básico incombustible que puede acabar generando más de una alegría. En estos días en los que realmente puede acabar generando más de una sorpresa inesperada un cambio en el maquillaje que podría darnos un importante giro de guion. Los expertos saben muy bien cómo debemos diseñar nuestras cejas si tenemos la frente ancha. Un cambio de tendencia que puede acabar siendo el que nos dará un rostro equilibrado.

Ni arqueadas ni altas

Las cejas son una de las partes más importantes del rostro, podemos empezar a ver en ellas un maquillaje ideal en un abrir y cerrar de ojos. Sin duda alguna, merece la pena invertir esfuerzos en conseguir aquello que deseamos, un buen acabado.

Los expertos nos dicen que, dependiendo de las facciones de nuestro rostro, pero en especial, de esa frente que tenemos. Más o menos ancha, las cejas pueden cobrar más o menos protagonismo. Habrá llegado el momento de apostar claramente por un cambio de tendencia que puede ser esencial.

Estas cejas arqueadas que parece que dan expresividad, se quedan atrás con una frente que quizás debe tener ciertas peculiaridades que hasta el momento desconocíamos. Es hora de conectar perfectamente las cejas con un plus de buenas sensaciones que podremos poner en práctica.

Con una serie de detalles que acabarán marcando la diferencia, vamos a descubrir lo mejor de una mezcla de elementos que acabará siendo esencial. Es hora de conocer cómo las cejas altas tampoco son la solución a un rostro equilibrado.

Si tienes la frente ancha este es el diseño de cejas que más favorece

Los expertos de Maybeline nos dan una serie de consejos para hacer realidad estas cejas que pueden ser claves en estos días que tenemos por delante:

Cejas arqueadas: Clásicas y elegantes, las cejas arqueadas (a veces verás “cejas arquedas” como sinónimo) definen la mirada y añaden un toque de sofisticación.

Cejas rectas: Modernas y minimalistas, las cejas rectas aportan un aire juvenil y fresco.

Cejas redondeadas: Suaves y femeninas, las cejas redondeadas dulcifican los rasgos y dan un aspecto más amable.

Cejas angulares: Audaces y definidas, las cejas angulares crean un efecto lifting y realzan la estructura ósea.

Cejas ascendentes: Llenas de energía y vitalidad, las cejas ascendentes abren la mirada y dan un aspecto más despierto.

Pero cuidado, no es que encajen perfectamente con todos, sino que debemos tener en cuenta nuestros rasgos para poder obtener el tipo de ceja que necesitamos. Un cambio de tendencia que, sin duda alguna, puede acabar siendo lo que nos marcará de cerca.

Dependiendo del tipo de rostro, de la forma que tengamos, podremos apostar por un tipo de ceja o de otra para conseguir aquello que deseamos:

Cejas para cara redonda: El objetivo es alargar visualmente el rostro. Opta por cejas angulares con un arco definido para crear estructura y definición; en general, la ceja para cara redonda ideal es angulosa. Evita las cejas redondeadas, ya que acentuarán la redondez del rostro.

Cejas para rostro ovalado: ¡Tienes suerte! Casi cualquier forma de cejas te favorece. Experimenta con diferentes estilos y encuentra el que mejor se adapte a tu personalidad.

Cejas para rostro cuadrado: Suaviza los ángulos marcados con cejas redondeadas o ligeramente arqueadas. Evita las cejas angulares, ya que pueden endurecer tus rasgos.

Cejas para rostro alargado: Acorta visualmente el rostro con cejas rectas y horizontales. Evita las cejas arqueadas, ya que pueden alargar aún más el rostro.

Cejas para rostro de corazón: Equilibra la frente ancha con cejas suaves y redondeadas. Evita las cejas demasiado angulares, ya que pueden hacer que la frente parezca aún más ancha.

Una elección que siempre puede ser una realidad que la consultemos con los expertos que pueden darnos más de una sorpresa del todo inesperada. Esta manera de crear las cejas de nuestra vida, puede ser esencial en estos días en los que todo puede acabar siendo posible. Si tienes una frente ancha ya sabes cómo hacer realidad esas cejas perfectas que quieres descubrir.