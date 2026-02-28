Los Gemeliers reaparece en un plató y cuentan las secuelas de su agresión: "Estoy recién operado"
Daniel y Jesús Oviedo han reaparecido en '¡De Viernes!'
Jesús ha explicado que durante la paliza le echaron gas pimienta
Jesús y Daniel Oviedo, popularmente conocido como Gemeliers, han sufrido una agresión en el centro de Madrid, después de salir de la discoteca donde estaban celebrando su cumpleaños. Los artistas han reaparecido en el plató de ¡De Viernes!, programa presentado por Santiago Acosta y Beatriz Archidona, y han desvelado qué consecuencias están sufriendo tras este incidente.
«Yo como quien dice, estoy recién operado. Es verdad que he pasado por especialistas, en este caso han sido tres personas, estuvimos en el Gregorio Marañón, estuvimos en el Hospital Princesa y después en otro especialista, que me derivó a mi propio cirujano que me hizo la operación en Madrid», ha explicado Jesús con total sinceridad.
Jesús Oviedo contando su testimonio en ‘De Viernes!. (Foto: Telecinco)
El artista ha explicado que sus agresores les atacaron con gas pimienta, algo que le provocó un intenso dolor que, según dice, jamás había experimentado. «Yo en cuanto salgo de la discoteca, yo me agarro así a mi hermano, ni a la policía ni nadie. O sea, yo era mi hermano conmigo. Y de ese contacto directo que yo tengo con mi hermano, él también tuvo que asistir al Gregorio Marañón, no podía abrir los ojos. Y no le dio directamente. Tú imagínate», ha declarado.
Otra secuela importante que no hay que dejar pasar por alto es el miedo que sienten ahora cuando tienen que salir a la calle. No sabe qué le puede pasar y teme sufrir alguna consecuencia. «Yo no descarto ninguna posibilidad. Si estas personas no son juzgadas como a mí me gustaría, qué pasará. Pues no tengo ni idea. Es verdad que llevamos dos días sin dormir, mi pareja igual. Estoy teniendo unas pesadillas que hace mucho tiempo que no las tenía», explica.
Jesús Oviedo contando su testimonio en ‘De Viernes!. (Foto: Telecinco)
El testimonio de los Gemelieres
Daniel y Jesús han recalcado que ellos no tuvieron nada que ver, ni provocaron a nadie ni hicieron nada para iniciar la pelea, simplemente se vieron envueltos en una situación injusta que, por desgracia, les ha traído graves consecuencias.
«Nosotros salimos de la discoteca, creo que por ahí eran las siete de la mañana. Estábamos terminando una noche que había sido fantástica y por lo que sé, por lo que he visto, esta persona venía detrás, justamente detrás. En este caso, dos personas… Entiendo que podía estar preparado», ha declarado uno de los cantantes, para que la gente comprenda qué sucedió la noche de los hechos.
Los Gemeliers en un acto. (Foto: Gtres)
Jesús Oviedo ha recalcado que «yo no salgo con gas pimienta de casa, y muchísimo menos busco una movida de unas personas que no han hecho absolutamente nada para que esa pelea se produzca. Entonces, pues claro, al salir de la discoteca, estas personas vienen detrás, y yo me voy directamente hacia el Uber. Nuestros amigos también iban en taxi. De hecho, uno de ellos estaba ya dentro del taxi. No sé en qué momento ni cómo pasó. El caso es que lo sacan del taxi».
Jesús ha explicado que, desde que saltaron a la fama, han recibido muchos ataques. «Por desgracia estamos acostumbrados a recibir ese tipo de insultos. El caso es que nosotros estamos curados de espanto en ese sentido, y nunca entro al trapo. De hecho, uno de nuestros amigos se pone delante de mí como para protegerme, para evitar el insulto, que no me vieran. Entonces, en escasos segundos, esta persona que es amiga mía, ya sale corriendo. Porque se acercan seis chicos, y yo de repente vuelo dos o tres metros hacia atrás, me quedo así y ya veo que están persiguiéndonos».
Por desgracia, la novia de uno de los Gemelieres también resultó herida, pues intentó defender a uno de sus amigos y los agresores no tuvieron miramientos con la joven. «Ella entiende que al ser mujer no se iban a atrever a tocarla. Y no fue sí», han explicado.