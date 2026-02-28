De Eva González a Paz Vega: los mejores looks de la entrega de medallas del Día de Andalucía

Andalucía está celebrando por todo lo alto el 28 de febrero, una fecha cargada de significado en la que la comunidad reconoce a figuras destacadas por su apoyo a la cultura. En LOOK hemos prestado especial atención a los estilismos y, como no podía ser de otra forma, hay algunas celebridades que han dado en el clavo.

Como es tradición, el acto ha reunido a autoridades, premiados y celebridades en una gala que pone en valor el talento y el compromiso con esta tierra. En 2026, el foco está en el mundo de la cultura y las artes, reflejando el peso que tienen en la proyección de Andalucía dentro y fuera de España. En definitiva, nos encontramos ante una gala muy especial con mucha proyección.

Entre los momentos más esperados de la jornada destaca el nombramiento como Hijos Predilectos de Andalucía del cantante Manuel Carrasco y la actriz Paz Vega. Ambos representan trayectorias consolidadas y un fuerte vínculo con sus raíces, lo que ha motivado este reconocimiento. Sus carreras, desarrolladas con éxito tanto a nivel nacional como internacional, han contribuido a proyectar la imagen de Andalucía como una tierra de talento,

Si centramos nuestro interés en el terreno estético, podemos decir que Paz Vega ha sido una de las más elegantes de la jornada. Ha dado una lección de estilo a todos y ha demostrado que menos es más.

Los mejores looks

Eva González en el Día de Andalucía. (Foto: Gtres)

Los diseñadores sevillanos Antonio García han sido los encargados de vestir a Eva González para la recogida de la medalla y lo cierto es que han dado en el clavo. Se trata de un diseño exclusivo y a medida, pensado especialmente para esta ocasión. Una vez más, la presentadora se ha convertido en protagonista gracias a su look.

Paz Vega en el Día de Andalucía. (Foto: Gtres)

Paz Vega también ha despertado el interés del público con un vestido negro de escote redondo. Las mangas, decorados con una franja marrón, han aportado un toque muy elegante que ha hecho brillar a la actriz en un día tan especial.

Sandra Golpe en el Día de Andalucía. (Foto: Gtres)

Sandra Golpe ha apostado por un conjunto de dos colores, blanco y negro, tan apropiado como original. Se trata de unos pantalones combinados con una falda larga.

Ana Mena en el Día de Andalucía. (Foto: Gtres)

La cantante Ana Mena también ha tenido mucha presencia en la entrega de medallas, por eso ha estudiado un look que le ha posicionado como una de las mejores vestidas de la jornada.

Una gala con mucho significado

La gala ha contado con un momento especialmente emotivo cuando Manuel Carrasco ha interpretado el himno de Andalucía. De esta forma, ha puesto voz a una jornada cargada de identidad, memoria y sentimiento. El Teatro de la Maestranza se ha vestido de gala para vivir uno de los acontecimientos más esperados de la jornada.

Durante la ceremonia se han entregado las Medallas de Andalucía en sus distintas categorías, reconociendo la excelencia en ámbitos clave de la sociedad. Entre los premiados figuran Ana Mena y Morante de la Puebla, que han recibido la Medalla de Andalucía a la Cultura y el Patrimonio, así como Eva González y el grupo Cantores de Híspalis, distinguidos con la Medalla de Andalucía de las Artes.

Todos estos reconocimientos ponen en valor trayectorias que han contribuido a enriquecer el patrimonio andaluz y a difundir sus tradiciones. Un año más, la crónica social ha estado muy presente en el evento y todos han estado atentos tanto a los looks como a los momentos de interés.